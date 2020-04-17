فيديو| درة: "ذهبت للطبيب النفسى مرتين.. والحجر حرمني متعة السفر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

اعترفت الفنانة درة بخوفها من الحسد، مشيرة إلى أنها ذهبت لطبيب نفسي مرتين.

وأضافت خلال لقائها في برنامج "be my guest" أنها تسعى للمثالية، لكن هذا مستحيل الحدوث.

وأكدت أنها صادقة مع نفسها، ولا تكذب على نفسها أبدا، مشيرة إلى تنوع وثراء الثقافة التونسية.

وفي الحلقة، التي أجريت عبر "سكايب"، قالت إن العزل المنزلي صعب للغاية، ولكن الوضع صعب، وتتعايش معها، مشيرة إلى أن هذه المحنة أوضحت أن أشياء صغيرة للغاية أصبحت حلما الآن.

وأشارت إلى أنها تحب البيت، وتحرص على ملء الوقت ببعض النشاطات مثل الطبخ والقراءة ومشاهدة الفيديوهات، لكن لفتت إلى أنها مفتقدة السفر الذي كانت تقوم به بشكل شهري.

وفي حديث عن مواقع التواصل الاجتماعي ومدى اندماج درة بالتحديات الكثيرة وفيديوهات التيك توك، قالت إنها تقوم بهذه الفيديوهات ولكنها حريصة أن تقدم مضمونا مختلفا وبسيطا وبعيدا عن السخافات المتواجدة على السوشيال ميديا، وإنها حينما تستيقظ تجد اسمها في كل التحديات، وهذا شيء مزعج بالنسبة لها.

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كما فتحت درة للمرة الأولى ألبوم صور عائلاتها لبلال العربي وعبّرت بطريقة مؤثرة عن شوقها لذكريات الطفولة. كما أوضحت أيضا أنها تميل شكلا إلى والدها، الذي تشبهه كثيرا ووصفت علاقتها بوالديها، وعبّرت عن حبها الكبير لبلدها تونس.

كما كشفت درة حصرياً لبلال العربي عن عدم انتهائها من تصوير كل مشاهدها بمسلسل "الحرملك 2"، الذي يعرض في شهر رمضان، وشوّقت الجمهور إلى ما ستؤل إليه شخصيتها في الجزء الجديد.

وقد حاول بلال العربي التوغل في تفاصيل خاصة عن حياة درة، التي كشفت عن أهمية الصحة النفسية في الحياة وعن زيارتها لدكتور نفسي مرتين، وصرحت بأن لديها دكتورة في فرنسا تتواصل معها من باب الصداقة، وتستشيرها في كل شيء.

وفي الجزء الأخير، أشعل الإعلامي بلال العربي البخور في بيته ومازح درة بأنه يبخرها من الحسد، ودار حديث عن التحصن من العين والحسد وتقاليد كل دولة سواء تونس أو الجزائر، وذلك بطريقة مرحة.

كما تحدثت درة عن الجمال بالنسبة للمرأة وكيف يمكن لها أن تغذي روحها للحفاظ على جمالها.