فيديو| حكيم يظهر بكامل أناقته داخل منزله: "قولت اتمشى عشان اللبس مايكمكمش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :
ظهر الفنان حكيم، بكامل أناقته، كما يرتدي كمامة داخل منزله، وذلك عبر حسابه على إنستجرام.
ونشر حكيم، الفيديو، وعلق: "أنا قولت اتمشى في البيت وغير جو، عاملين ايه وحشتوني".
وقال حكيم، في الفيديو: " أنا قولت أغير جو، واقعد اتمشى في البيت بالكمامة بدل ما إحنا قاعدين كده، لحسن اللبس يكمكم ولا حاجة.. فكريني أنا حكيم.. لا أنا حسن الهلالي".
يذكر أن، حكيم، ظهر مؤخرا وهو يقدم أغنية توعوية من منزله للتحذير من خطورة السلام بالايد مما يساعد على تفشي عدوى فيروس كورونا، وغنى حكيم، عبر حسابه على"انستجرام":" من قبل فيرس كورونا كان السلام بالأيد.. صبح السلام بالإشارة من بعيد لبعيد"
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