الأحد المقبل.. مصطفى قمر يلاقي جمهوره على "تيك توك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يستعد المطرب مصطفى قمر لملاقاة جمهوره، الأحد المقبل، في بث مباشر على تطبيق "تيك توك"، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ونشر "قمر" بوسترًا دعائيًا للبث، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "مستنيكم وعايزين تسمعوا إيه! يلا قولولي اقتراحتكم".

ويشارك مصطفى قمر في فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، كضيف شرف، بطولة كريم عبدالعزيز، وماجد الكدواني، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، محمد ثروت.