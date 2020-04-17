مصير "أشباح أوروبا" لهيفاء ومسلسلات تتابعها هنا الزاهد برمضان.. تصريحات "نجوم الفن×أسبوع"

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منى الموجي:

شهد الأسبوع الماضي، عددًا كبيرًا من التصريحات التي أدلى بها نجوم الفن عبر مداخلات أو لقاءات أجروها مع برامج فنية على القنوات الفضائية أو عبر أثير الإذاعة، منها: الفنانة غادة عبدالرازق تتحدث عن تفاصيل دورها في "سلطانة المعز"، النجمتان نادية الجندي ونبيلة عبيد تتحدثان عن "سكر زيادة"، والفنانة هنا الزاهد تكشف عن قائمة الأعمال التي ستتابعها في رمضان، وغيرها من التصريحات التي نستعرض أبرزها في السطور التالية..

غادة عبدالرازق

قالت الفنانة غادة عبدالرازق في مداخلة هاتفية على برنامج "أسرار النجوم"، على إذاعة "نجوم إف إم"، إن اسم مسلسل "سلطانة المعز"، وجاء من أن اسم الشخصية "سلطانة" تعيش في شارع المعز، مسلسل اجتماعي معايا نجوم كتير والمخرج محمد بكير، والمؤلف إياد إبراهيم.

وتابعت عن التصوير وسط الأجواء التي تعيشها البلاد والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا: "الواحد بيبقى مش عارف يركز كل شوية تعقيم وتصوير ومبنسلمش على بعض ودايما محافظين على المسافات وكلنا ملتزمين بالإجراءات الوقائية الحقيقة".

وعن تعاملها مع أسرتها، أكدت غادة إنها لا تقترب منهم، وعند وصولها المنزل تبدأ بتطبيق كافة الإجراءات من تعقيم وغسل ملابسها والاستحمام بالماء الساخن: "بقلع الجزمة والشراب وبياخدوا الملابس يغسلوها وبتعقم وبعدين ادخل الحمام وأخد دش بمياه سخنة جدا، وبنتكلم عن بعد مبقربش منهم بقولهم هاي من بعيد".

وكشفت غادة عن نيتها لتقديم عمل تاريخي، وتحديدًا تجسيد شخصيتي "شجرة الدر"، "حتشبسوت"، مؤكدة إنها تعاقدت بالفعل على شئ من هذا القبيل على أن يعرض في رمضان 2021.

هنا الزاهد

كشفت الفنانة هنا الزاهد عبر مداخلة هاتفية أجرتها مع برنامج "أسرار النجوم"، على إذعة نجوم إف إم، عن قائمة الأعمال التي قررت مشاهدتها في رمضان: "طبعا تيمون وبومبا، عمر ودياب، النهاية شفت البرومو اتخضيت حادة فظيعة، أكيد عادل إمام، ومسلسل لعبة النسيان عشان بحب دينا الشربيني".

حلا شيحة

قالت الفنانة حلا شيحة، عن مشاركتها في مسلسل "خيانة عهد" ببرنامج "ذا انسايدر": "بعمل دور حلو ومؤثر، والبطولة مش شرط تكون مطلقة، لما بيكون الدور جيد ومؤثر بيبقى اهم من خوضي لبطولة مطلقة".

وتابعت: "يجمعني عمل درامي جديد العام المقبل مع شقيقتي هنا شيحة، وهي صاحبة الفكرة دي ان يكون هناك عمل درامي بيننا بطولتنا".

وأضافت: "العمل مازال حاليا في مرحلة الكتابة، وقصته حلوة، وفكرته تدور حول اختين.. وان شاءالله هتكون تجربة حلوة".

هيفاء وهبي

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تحدثت هيفاء وهبي عن مصير فيلمها أشباح أوروبا وتأجيل مسلسل "أسود فاتح".

وقالت هيفاء وهبي في برنامج "mbc trending" إن المسلسل كان يتم تصويره في لبنان، ومحافظة على حياة الناس تم تأجيله، خاصة أن الاستثناء الذي حصلوا عليه هو التصوير داخل الاستديو فقط، وكان رأي المخرج بصعوبة تصوير العمل بالكامل في الاستديو.

وأضافت هيفاء وهبي أن معظم فريق العمل من مصر، وتم وقف الطيران بين مصر وبقية الدول بسبب كورونا، لذا كان القرار النهائي بتأجيل المسلسل.

وتابعت، هيفاء وهبي أنها انتهت من تصوير فيلم أشباح أوروبا، مشيرة إلى أنه في حال استمرار أزمة فيروس كورونا وإغلاق دور العرض، لا تمانع في عرض الفيلم بشكل ديجيتال، لكن في النهاية القرار بيد شركة الإنتاج، لكنها لا يوجد لديها مشكلة في طريقة عرضه بل تتمنى أن يشاهده الناس بشكل كبير.

عبدالله الجاسر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو صوّره نجم "السوشيال ميديا" الكويتي عبدالله الجاسر الشهير بـ"عبودكا"، من داخل غرفته في المستشفى، يكشف من خلاله تفاصيل الاعتداء عليه.

عبدالله أكد أن سيارة كان يقودها مجهول -لم يكن يعرف أن هناك شخصًا آخر بجواره-، ظلت تلاحقه فرفض التوقف واضطر في النهاية إلى الوقوف ونزل ليسأله ما به، ولماذا يفعل هكذا، مؤكدًا أن الأمر لم يتطور لاشتباك أو تبادل السباب، وفجأة وجد الشخص الآخر ينزل من السيارة، وفي لمح البصر ضربه بآلة حادة على عينه وأنفه.

وتابع: "إن شاء الله أطلع بالسلامة والقانون يأخد مجراه، هالحين الأهم أبغي دعواتكم معايا، مشكورين كلكم، يعطيكم العافية خرعت أمي وأبوي".

View this post on Instagram A post shared by Worldcelebrity Art Production (@worldcelebrity.art) on Apr 16, 2020 at 11:08pm PDT

نادية الجندي

أعربت الفنانة الكبيرة نادية الجندي، عن سعادتها بردود أفعال المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد طرح البرومو الأول لمسلسل سكر زيادة، المقرر طرحه في شهر رمضان المبارك.

وقالت خلال لقاءها ببرنامج "يحدث في مصر" المعروض على قناة إم بي سي مصر، إن ظهورها مع الفنان أحمد السقا في أحد مشاهد الأكشن داخل المسلسل أحدث انقلاب غير طبيعي، متابعة: "المشاهد معمولة بحرفية جميلة، والناس مكنتش متوقعة أني أنا والسقا نلتقي في مشهد أكشن".

وأكدت أنها تلقت اتصالات كثيرة من أشخاص كثيرين، لافتة إلى أن ردود أفعال المشاهدين الإيجابية على مسلسل سكر زيادة جعلها تشعر بالطمأنينة.

نبيلة عبيد

كشفت الفنانة نبيلة عبيد عن تفاصيل تجسيدها لدور كريمة، في مسلسل سكر زيادة، المقرر عرضه في رمضان المُقبل.

وأضافت نبيلة في لقائها ببرنامج "يحدث في مصر"، المعروض على فضائية "إم بي سي مصر"، أن هذا العمل الدرامي مختلف بشكل كبير عن كل أعمالها البالغ عددها أكثر من 86، ولم تتردد في الموافقة على عرض المنتج صادق الصباح.

وأكدت أن الذي جذبها في الموافقة على المسلسل التوليفة ولمشاركتها للفنانة نادية الجندي، مع سمحية أيوب وهالة فاخر.