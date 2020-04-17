وفاة الناقدة ناهد عز العرب.. وفنانون ينعونها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرص عدد من الفنانين، على نعي الناقدة والكاتبة الكبيرة ناهد عز العرب، التي وافتها المنية منذ قليل.

وحرصت الفنانة عايدة فهمي، على نعيها عبر حسابها على فيسبوك، قائلة: "أعزي نفسي وكل زملائي من النقاد و المسرحيين في وفاة الصديقة العزيزة الناقدة الكبيرة ناهد عز العرب".

فيما نعتها الفنانة سلوى محمد علي، قائلة "ناهد عز العرب زميلتي وصديقتي مشيت في الوقت ده مع السلامة يا حبيبتي"، مشيرة إلى أن جنارة الراحلة ستُشيع اليوم وسيتم التجمع عند باب النصر.

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