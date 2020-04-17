"10 أشخاص فقط.. وتكتم شديد".. أول صور لعقد قران أبوهشيمة وياسمين صبري (مُحدث)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

في أجواء اقتصرت على الأسرة فقط ووسط تكتم شديد، عقد رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة قرانه على الفنانة ياسمين صبري، اليوم الجمعة، بعد ساعات من تسرب خبر عقد قرانهما.

وحصلت الخليج 365 على صورًا خاصة من عقد القران الذي تم في منزل رجل الأعمال، واقتصر على أسرة الفنانة وأبوهشيمة فقط، وبلغ عدد الحضور 10 أفراد، بحسب مصدر مقرب من رجل الأعمال.

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وقال المصدر، إن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، كان يحيط علاقته بالفنانة بخصوصية شديدة، ولا يحب أن يتحدث مع أحد فيها، لافتًا إلى أن عقد قرانهما اليوم لم يدعو إليه سوى أسرتيهما، حتى الأصدقاء لم يحضروا بسبب الأجواء التي فرضها فيروس كورونا.

وعصر اليوم، تواصل الخليج 365 مع الفنانة ياسمين صبري للتعليق على خبر نشره أحد المواقع الفنية عن احتفالهما بعقد القران، إلا أننا استلمنا ردًا في رسالة نصية من هاتفها الشخصي، مفاده: "غير صحيح.. معلومة غلط"، ولم تؤكد أنها عقدت قرانها، كما تواصلنا مع مصدر بمكتب أحمد أبوهشيمة، الذي نفى علمه بعقد قرانهما اليوم، ولم يؤكد أو ينفي عقد القران أيضًا.

وكان الثنائي أعلنا ارتباطهما رسميًا في مارس الماضي، ونشر أبو هشيمة صورة لهما عبر خاصية "ستوري" على "إنستجرام" ظهر فيها ممسكًا بيدها.

*ملحوظة:

تم تعديل الخبر بعد حصول الخليج 365 على صور من عقد قرانهما، وذلك توضيحًا للقارئ الكريم.