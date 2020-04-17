تراند اليوم : فيروس كورونا يسيطر علي أجواء عرس أبوهشيمة والفنانة ياسمين صبري

سيطر فيروس كورونا المستجد، علي أجواء عرس رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، على الفنانة المصرية ياسمين صبرى.

حيث تم عقد القرآن ، فى أجواء بسيطة بحضور أفراد الأسرتين فقط، وسيطرت على أجواء الاحتفال العائلى حالة من الهدوء والبساطة، مع قلة الحضور واختصاره فى المقربين عائليا من العروسين، مراعاة للظروف الحالية وتدابير الوقاية الصحية الداعية إلى ترشيد التجمعات.



جرت مراسم عقد القران فى منزل الأسرة بصورة بسيطة وغير متكلفة، دون حضور واسع للمدعوين من مجتمعى الفن والأعمال، خاصة أن العروسين من الأسماء البارزة فى المجالين وكان البعض يتوقع أن يُعقد قرانهما فى حفل كبير وأجواء صاخبة.



وقال العرساون فى بيان "تقديرا لمحبة الناس ومن يهتمون لأمرنا، يسعدنا أن نعلن عن عقد قراننا وسط أجواء عائلية"، وأضافا: "وسط تلك الأجواء سعينا إلى تكليل ارتباطنا الذى أعلناه لكم خلال الشهر الماضى بعقد القران، بالتزام كامل من جانبنا بكل التدابير والإرشادات الصحية، وتأكيد لأن الحياة يمكن أن تستمر ولا نفقد فرص السعادة، إذا راعينا الضوابط وما يوجه به المختصون".



وتابع أبو هشيمة وياسمين صبرى بيانهما: "إذ نشارككم فرحتنا الشخصية، ونتطلع إلى دعواتكم وأمنياتكم الطيبة، فإننا نتمنى للجميع فى مصر والعالم السلامة والفرحة والحياة الهانئة المطمئنة"، مختتمين بالقول: "نشكر أهلنا وأصدقاءنا الذين كانوا إلى جانبنا، والذين تفهموا الظروف التى اضطرتنا إلى اختصار الاحتفال حرصا على سلامة الجميع، ونتطلع لأن نحتفل مع الجميع مرة ثانية بعدما تنتهى الأزمة ويكتب الله العافية لبلدنا والعالم".



يُذكر أن ياسمين صبرى كانت ترتب خلال الفترة الماضية لحفل الزفاف الذى كان مقررا عقده بأحد الفنادق الكبرى، ولكن مع التطورات التى فرضها فيروس كورونا المستجد، والتدابير الاحترازية المعمول بها فى المنشآت السياحية، اختارت أن يقتصر الأمر على احتفال عائلى بسيط، مع احتمال إقامة حفل زفاف ضخم حال انتهاء أزمة كورونا خلال الشهور المقبلة.



وكان أحمد أبو هشيمة وياسمين صبرى قد أعلنا خطبتهما منتصف مارس الماضى، من خلال صورة نشرها رجل الأعمال عبر حسابه على تطبيق انستجرام بدون الكشف عن هوية العروس، تبعها بالإعلان الرسمى عن الخبر