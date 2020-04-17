أوبرا عايدة ومسرحية محطة مصر فى بث الثقافة بين إيديك على اليوتيوب

تبث المبادرة الإلكترونية خليك فى البيت .. الثقافة بين إيديك فى التاسعة مساء، السبت 18 أبريل على قناة وزارة الثقافة "باليوتيوب" احدى اهم ايقونات الفنون الكلاسيكية أوبرا عايدة لفرقة أوبرا القاهرة وبمشاركة كل من فرقة باليه أوبرا القاهرة ، أوركسترا أوبرا القاهرة وكورال اوبرا القاهرة ومن إخراج الراحل الدكتور عبد المنعم كامل والموسيقى للايطالى العالمى فيردى.

وكتب نصها الغنائي مواطنه جيسلا نزوني عن قصة عالم الآثار الفرنسى اوجست مارييت التى خلد خلالها انتصار المصريين على الأحباش حيث يقع

قائد الجيش الفرعونى راداميس فى غرام الأميرة الحبشية عايدة بعد أسرها ومحاولة الفرار من حاكم البلاد الذى اكتشف خطتهما وامر بدفن القائد راداميس حياً لاتهامة بالخيانة العظمى لتنتهى الاوبرا باستسلامه فى قبره حيث سبقته إليه عايدة .

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يؤدى الأدوار الرئيسية السوبرانو إيمان مصطفى‪ ‬فى دور عايدة، الباص رضا الوكيل في دور رامفيس، الباص باريتون عبد الوهاب السيد فى دور الملك، جولي فيظي فى دور أمنيرس،

الباريتون مصطفى محمد فى دور أموناصرو يسبقها وفى السادسة مساء مسرحية الأطفال محطة مصر من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس تأليف وأشعار محمد زناتى ومن اخراج رضا حسنين.

وتدور أحداثها حول فتاة تضل طريقها داخل محطة القطارات وتتعرف على أنماط بشرية مختلفة العرض ويقوم بالأداء الصوتى مجدي فكري ، فاطمة محمد علي ، شادي سرور ، محمد عزت ، فرح حاتم ، شكري عبد الله ، محمد الزناتي ، عادل عثمان ، رضا حسنين ، رفعت ريان ، أحمد النمس ، نادين ، موسيقى حاتم عزت ، ديكورات سمير شاهين ، تصميم عرائس ريم هيبة ونحت عرائس محمود الطوبجي .