استمراراً لحملتها الرائدة "خليك في البيت" تًجدد "MBC مصر"، دعوتها للمُشاهدين للإحتفال بعيد شم النسيم في البيت وعدم الخروج من المنزل حرصاً على الصحة العامة وتقليل حالات الإصابة بوباء كورونا المستجدّ.
ولأول مرة تُطلق "MBC مصر"، على مدار يوم "الإثنين" المُقبل بالتزامن بث مُباشر لحفل شم النسيم بداية من الثانية عشر ظهراً، حيث تُقدم
وتُقدم جنات عدد من أشهر أغانيها ومنها أغنيات، "واحشني"، و"اظلم البادي"، و"حب جامد"، وغيرها، ويُقدم مُصطفي حجاج أغنيات، "خطوة"، و"يابتاعالنعناع"، و"الوجع"، وغيرها، بينما يُغني مُصطفي شوقي "ملطشة القلوب"، و"وحشتوني"، و"ساعات"، وعدد من أغانية الشهيرة.
وفي نفس الإطار وتشجعياً للإحتفال بشم النسيم بالمنزل أطلق برنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه شريف عامر حملة تحت شعار "شم النسيم بأمان وخليك في البيت" ودعا البرنامج المُشاهدين للبقاء في المنازل والإستمتاع بالأجواء العائلية وإرسال صور من الإحتفالات العائلية على أن يقوم البرنامج بعرضها في اليوم التالي لشم النسيم في حلقة الثلاثاء المُقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة .. mbc مصر تقدم بث مباشر لحفل شم النسيم من المنازل "جنات وحجاج وشوقي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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