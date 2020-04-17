فيديو.. حكيم يداعب جمهوره بالكمامة

نشر الفنان حكيم فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وظهر حكيم مداعبًا جمهوره، وهو يرتدي الكمامة، كما علق على الفيديو، قائلًا: أنا قولت أتمشى فى البيت واغير جو عاملين إيه وحشتونى.
يذكر أن الفنان حكيم طرح مؤخرًا أغنية بعنوان رقصوني، وهي من كلمات أيمن الطويل، وألحان هاني فاروق، وتوزيع زيزو فاروق، كما كسر الكليب حاجز الـ 2 مليون نسبة مشاهدة.
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