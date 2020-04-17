فيديو.. حكيم يداعب جمهوره بالكمامة

نشر الفنان حكيم فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وظهر حكيم مداعبًا جمهوره، وهو يرتدي الكمامة، كما علق على الفيديو، قائلًا: أنا قولت أتمشى فى البيت واغير جو عاملين إيه وحشتونى.

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يذكر أن الفنان حكيم طرح مؤخرًا أغنية بعنوان رقصوني، وهي من كلمات أيمن الطويل، وألحان هاني فاروق، وتوزيع زيزو فاروق، كما كسر الكليب حاجز الـ 2 مليون نسبة مشاهدة.