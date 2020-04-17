شاهد.. الخريطة الكاملة لمسلسلات رمضان 2020 وقنوات عرضها

إعداد - محمد فهمي:

أيام قليلة ويهل علينا شهر رمضان المبارك، وبدأت القنوات الفضائية مبكراً في الإعلان عن خريطة مسلسلاتها الدرامية لهذا العام، حيث يتنافس في سباق هذا العام نخبة كبيرة من نجوم الفن للفوز بأعلى نسبة مشاهدة وإعلانات.. وكعادتها كل عام تقدم "بوابة الوفد" لقرائها خريطة المسلسلات التي سيتم عرضها خلال شهر رمضان، ونتعرف خلال التقرير التالي علي هذه المسلسلات وكل صناعها وكذلك أحداثها.

جمع سالم

إخراج: إيمان الحداد.

تأليف: محمد ناير.

إنتاج : إسلام المرسي.

قنوات العرض: النهار – صدي البلد - قناة ‏SBC ‎ السعودية ‏- القاهرة والناس.

بطولة : زينة، دلال عبدالعزيز، ريم البارودي، رنا سماحة، محمد علاء، محمد شاهين، ملك قورة، سلوي خطاب، أحمد صيام، أيمن عزب، محمد عادل، هاجر الشرنوبي.

ملخص المسلسل:

تدور الأحداث في سياق درامي اجتماعي حول فكرة "التبني" والعلاقات الأسرية، وكذلك مشكلات الأسرة المصرية.

فلانتينو

إخراج: رامي إمام.

تأليف: أيمن بهجت قمر.

إنتاج : شركة ماجنوم.

قنوات العرض : dmc - dmc دراما - mbc 1 - أو إس إن يا هلا.

بطولة : عادل إمام، دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، رانيا محمود ياسين، أحمد فريد، جميل برسوم، محمد الكيلاني، محسن منصور، علاء عمرو، طارق الإبياري، إلهام عبدالبديع، سليمان عيد.

ملخص المسلسل:

تدور أحداثه حول “نور عبدالمجيد” الشهير بفالنتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.

القمر آخر الدنيا

إخراج: تامر حمزة.

تأليف: ثناء هاشم.

قنوات العرض: النهار – النهار دراما.

بطولة : بشرى، مؤمن نور، هشام إسماعيل، أميرة نايف، ثراء جبيل، هدى الإتربي، أحمد كرارة، سميرة عبدالعزيز، عمرو عابد، بسمة نبيل، أحمد إمام.

ملخص المسلسل:

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي حول أسرة تختفي منها الأم ليبدأ الأبناء في التكاتف مع بعضهم البعض لإيجادها.

الاختيار

إخراج: بيتر ميمي.

تأليف: باهر دويدار.

إنتاج : شركة سينرجي.

قنوات العرض : قناة أون ON - قناة أون ON Drama - قناة إم بي سي دراما mbc drama – قناة إم بي سي 4 MBC 4.

بطولة : أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، أحمد وفيق، محمود حافظ، ضياء عبدالخالق، رضوى جودة، أشرف مصيلحي، أحمد فؤاد سليم، محمد رجب، عمرو سعد، ناهد رشدي.

ملخص المسلسل:

يتناول المسلسل حياة الشهيد أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

البرنس

إخراج: محمد سامي .

تأليف: محمد سامي .

إنتاج : شركة سينرجي.

قنوات العرض : dmc - dmc دراما - MBC1.

بطولة : محمد رمضان، نور، أحمد زاهر، روجينا، دياب، إنعام الجريتلي، محمد مهران، عبدالعزيز مخيون، نجلاء بدر، ريم سامي، حمدي إسماعيل، أحمد داش.

ملخص المسلسل:

تدور أحداث المسلسل حول عائلة البرنس، حيث رضوان البرنس الذي يتشارك في العديد من العلاقات الأسرية الاجتماعية بينه وبين عائلته، وذلك بعد وفاة والديه، ويجد نفسه متولي مسئولية الجميع.

النهاية

إخراج: ياسر سامي.

تأليف: عمرو سمير عاطف.

إنتاج : شركة سينرجي.

قنوات العرض : أون – أون دراما.

بطولة : يوسف الشريف، عمرو عبدالجليل، أحمد وفيق، محمد لطفي، ناهد السباعي، سهر الصايغ، حسام داغر، أحمد صبري غباشي، محمد العمروسي، باسل الزارو، محمد محمود عبدالعزيز، محمد خميس.

ملخص المسلسل:

في عام 2120، يحاول مهندس التصدي للتكنولوجيا التي أصابت العالم بعد مرور 50 عام من الآن، ولكن يتغير كل شيء حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

رجالة البيت

إخراج: أحمد الجندي.

ﺗﺄﻟﻴﻒ: أيمن وتار.

إنتاج : شركة سينرجي.

قنوات العرض : أبو ظبي - دبي - أون - أون دراما - دي إم سي - دي إم سي دراما - سي بي سي - سي بي سي دراما.

بطولة : أحمد فهمي، أكرم حسني، بيومي فؤاد، دينا محسن (ويزو)، لطفي لبيب، محمد جمعة، عارفة عبدالرسول.

ملخص المسلسل:

ينتقل كلا من تيمون وبومبا للإقامة في منزل جدهما، وهناك يفاجآن بأن عليهما تحمل المسئولية كاملة، والتكاتف مع بقية أفراد الأسرة من أجل الوقوف بوجه مالك البيت الذي يقطنه جدهما والذي يحاول أخذه منه لبناء برج سكني.

بـ 100 وش

إخراج: كاملة أبو ذكري.

تأليف: أحمد وائل وعمرو الدالى.

إنتاج : شركة العدل جروب.

قنوات العرض: الحياة – الحياة دراما - دبي.

بطولة : نيللي كريم، آسر ياسين، علا رشدي، مصطفي منصور، عمر الشناوي، مصطفى درويش، محمد عادل، منة سماحة، بيومي فؤاد، دنيا ماهر، إسلام إبراهيم، شريف دسوقي.

ملخص المسلسل:

تدور الأحداث من خلال شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء" كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث

الفتوة

إخراج: حسين المنباوي.

تأليف: هاني سرحان.

إنتاج : شركة سينرجي.

قنوات العرض: الحياة – الحياة دراما.

بطولة : ياسر جلال، مي عمر، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسني، رياض الخولي، محمود فارس، مجدي فكري، أحمد خليل.

ملخص المسلسل:

تدور أحداث المسلسل في الماضي منذ أكثر من 100 عام تقريبا، بين الأحياء الشعبية حيث كانت تنظم هذة الأحياء الفتوات وعصابات الشوارع والتي يمثلها العمدة، ويدخل العمدة في العديد من الصراعات والمشاكل مع أهالي المنطقة، مما يجعله يدخل في طريق غير صحيح، ينتهي بالقبض عليه.

عمرو دياب

إخراج: معتز التوني.

تأليف: مصطفي عمر وفاروق هاشم.

إنتاج : شركة سينرجي.

قنوات العرض: الحياة – الحياة دراما – أون تي في .

بطولة : مصطفي خاطر، علي ربيع، محمد محمود، محسن منصور، نهال عنبر، آمال قطب، أحمد الشربيني، نزار مغربي.

ملخص المسلسل:

تدور الأحداث في إطار كوميدي، حول شابين تقع لهم العديد من المفارقات والمشاكل بسبب تراكم الديون عليهما.

خيانة عهد

ﺇﺧﺮاﺝ: سامح عبدالعزيز.

ﺗﺄﻟﻴﻒ: أحمد عادل سلطان، أمين جمال.

إنتاج : الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة العدل جروب.

قنوات العرض: CBC - CBC drama – الحياة – الحياة دراما.

بطولة : يسرا، محمد رياض، صبري فواز، بيومي فؤاد، هنادي مهنى، عبير صبري، حلا شيحة، خالد سرحان، سلوى عثمان، جومانا مراد، خالد أنور، رمزي العدل.

ملخص المسلسل:

تدور الأحداث حول المشاكل والتفكك الأسري الذي يتسبب في هروب أحد أفراد العائلة للخروج من تلك المشاكل عن طريق الإدمان، وتتوالى الأحداث فى إطار درامى.

لعبة النسيان

إخراج: هاني خليفة وأحمد شفيق.

تأليف: تامر حبيب.

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إنتاج : شركة آي برودكشن للإنتاج الفني.

قنوات العرض : MBC مصر.

بطولة : دينا الشربيني، أحمد داوود، إنجي المقدم، علي قاسم، هديل حسن، محمود قابيل، روزالين البيه، أحمد صفوت، رجاء الجداوي، ملك بدوي.

ملخص المسلسل:

تدور أحداثه حول "رقية" التي تتعرض لفقدان مؤقت للذاكرة عقب إنجابها طفلها "يحيي" ولا تعرف ما حدث لها ولطفلها لعدة سنوات يحدث فيها الكثير والكثير المفاجآت الغير متوقعة.

ونحب تاني ليه

إخراج: مصطفي فكري.

تأليف: عمرو محمود ياسين.

إنتاج : شركة سينرجي.

قنوات العرض : دبي - أبو ظبي - cbc - cbc دراما.

بطولة : ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، شريف منير، تارا عماد، سوسن بدر، عماد رشاد، كارولين عزمي، أمينة مغربي، ممدوح الشناوي، صبا الرافعي، علا رشدي.

ملخص المسلسل:

تدور الأحداث حول مشاكل الزواج والأسرة خلال مجموعة من الأحداث الكوميدية.

ليالينا 80

إخراج: أحمد صالح.

تأليف: أحمد عبد الفتاح.

إنتاج : شركة سينرجي.

قنوات العرض : CBC – CBC دراما.

بطولة : غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوي،

صابرين، نورهان، محمد الشقنقيري، محمد عادل، محمد علي رزق، منة عرفة، جيهان أنور، رنا رئيس، حسني شتا.

ملخص المسلسل:

تدور أحداث المسلسل من فترة الخمسينات حتى الثمانينات، حيث يدور صراع كبير بين عائلتين وتتصاعد الأحداث.

لما كنا صغيرين

إخراج: محمد علي.

تأليف: أيمن سلامة.

إنتاج : آرت ميكرز للإنتاج الفني والتوزيع.

قنوات العرض : الحياة – الحياة دراما – DMC – DMC دراما.

بطولة : خالد النبوي، محمود حميدة، ريهام حجاج، كريم قاسم، نسرين أمين، هاني عادل، منة فضالي، محمود حجازي، نبيل عيسى، سوزان نجم الدين.

ملخص المسلسل:

تدور الأحداث في إطار تشويقي، حيث يتعرض مجموعة من الأصدقاء للعديد من الكوارث في حياتهم بسبب جريمة قاموا بارتكابها في الماضي.

2 في الصندوق

إخراج: محمد مصطفي.

تأليف: لؤي السيد.

إنتاج : عبد الله أبو الفتوح ومحمد عبد الصمد.

قنوات العرض : MBC مصر.

بطولة : حمدي الميرغني، أُس أُس، صلاح عبد الله، وبيومي فؤاد، وحجاج عبد العظيم، ومحمود البزاوي، وإنتصار، وعدد من ضيوف الشرف منهم مُصطفي قمر، ومحمد ممدوح، ومحمد عبد الرحمن وآخرين.

ملخص المسلسل:

تدور أحداثه في إطار فانتازي كوميدي غير تقليدي حول شخصيتي "زيكا"، و"شوقة" اللذان يعملان في مجال جمع القمامة ويحلمان بالشهرة والغناء والتمثيل وهما لا يمتلكان أي مقومات، وبعد عدة محاولات فاشلة، تحدث لهما مُفارقة تغير مجري حياتهم للأبد بظهور والدهم الحقيقي مما يُفجر الكثير من المواقف الكوميدية الساخرة.

سكر زيادة

إخراج: وائل إحسان.

تأليف: أمين جمال وإبراهيم محسن.

قنوات العرض : MBC مصر.

بطولة : نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، مي الغيطي، طارق عبدالعزيز، أميرة هاني، هنادي مهنى، إنجي علي، مصطفى أبو سريع، أحمد فهمي، سليمان عيد.

ملخص المسلسل:

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي من خلال 4 سيدات يتم النصب عليهم ويتم منحهم حق العيش في فيلا واحدة ويأتي الكثير من الطامعين في محاولة العيش أيضا في نفس الفيلا .

فرصة تانية

إخراج: مرقس عادل.

تأليف: مصطفى جمال هاشم، محمد سيد بشير.

إنتاج : شركة سينرجي.

قنوات العرض : أون – أون دراما – DMC – DMC دراما – CBC – CBC دراما.

بطولة : ياسمين صبري، محمود البزاوي، أحمد مجدي، هبة مجدي، إدوارد، هبة عبدالغني، سارة الشامي، كريم عبدالخالق، نهال عنبر، شادي جمال هاشم، غفران محمد، أحمد النجار، عصام السقا.

ملخص المسلسل:

تدور الأحداث حول المهندسة ملك، والتي تمر بالعديد من العلاقات والتجارب العاطفية وتفشل بسبب حبها للعمل، ولكن سرعان ما تجد نفسها لقمة في أيدي الطامعين.

حرملك

إخراج: تامر إسحاق.

تأليف: سليمان عبد العزيز.

إنتاج: مؤسسة كلاكيت للإعلام والإنتاج الفني والتوزيع.

قنوات العرض : القاهرة والناس - TEN.

بطولة: جمال سليمان، نادين خوري، هبة نور، سلافة معمار، باسم ياخور، سامر المصري، قيس شيخ نجيب، أحمد الأحمد، درة، أحمد فهمي، رنا أبيض، جيني أسبر.

ملخص المسلسل:

يتناول وصول المماليك إلى السلطة ما بين عامي 1513 و 1516 إبان فترة الحكم العثماني والتحكم بمفاصل المشهد السياسي العام، وإلحاق الهزيمة لأعداء الأمة المفترضين.

حب عمري

إخراج: عبد العزيز حشاد.

تأليف: فداء الشندويلي.

إنتاج: الذهب للإنتاج الفني والتوزيع.

قنوات العرض : القاهرة والناس – النهار – النهار دراما – صدي البلد – صدي البلد دراما.

بطولة: هيثم شاكر، سهر الصايغ، سامح الصريطي، ديانا هشام، تامر فرج، محمد مهران، محمد عادل، منة فضالي، حمادة بركات، مي القاضي، أماني كمال، أحمد كرارة، حنان سليمان.

ملخص المسلسل:

تدور أحداث العمل في إطار رومانسى اجتماعى تتخلله العديد من الحكايات الإنسانية.

شاهد عيان

إخراج: محمد عبد الرحمن حماقي.

تأليف: أحمد مجدي.

إنتاج : ممدوح شاهين.

قنوات العرض: النهار - النهار دراما - روتانا دراما.

بطولة : حسن الرداد، وليد فواز، محمد لطفي، هنا شيحة، بسمة، إيمي إسلام، ريم عبد القادر، كريم عبد الخالق.

ملخص المسلسل:

تدور الأحداث في إطار درامي أكشن حول حياة ضابط شرطة، وعلاقته بزوجته وشقيقاتها.

سلطانة المعز

إخراج: محمد بكير.

تأليف: إياد إبراهيم.

إنتاج : ممدوح شاهين.

قنوات العرض: النهار- قناة السعودية الأولى - قناة العراق الأولى دجلة - قناة الأردن رؤيا.

بطولة : غادة عبدالرازق، محمود عبدالمغني، دينا، كريم الأبنودي، محمد لطفي، حسن حسني، محمود البزاوي، طاهرة، رنا رئيس، نسرين إمام، شريف إدريس، رشاد رشدي، محمد حاتم.

ملخص المسلسل:

تدور الأحداث في إطار درامي شعبي، حيث تقوم سيدة بإدارة محلات كبدة ورثتها عن والدها، ولكن سرعان ما تقع في الحب وتتغير حياتها.

ولاد إمبابة

إخراج: ممدوح زكي.

تأليف: أيمن بكري.

إنتاج : ماندو والكينج للإنتاج الفني.

قنوات العرض: النهار – صدي البلد.

بطولة : سعد الصغير، فريدة سيف النصر، سمير غانم، عمرو رمزي، مصطفى أبو سريع، إيمان السيد، غادة نافع، شمس، إسماعيل فرغلي، محمد فاروق شيبا، مراد فكري صادق، ريكو، عبد الله مشرف، هاني حسن الأسمر.

ملخص المسلسل:

تدور الأحداث في إطار كوميدي حول امرأة تلد 15 من الأبناء، وعندما يصيروا شباب يبدأ صراع العائلة على الإرث.