نشرت الصفحة الرسمية ل"إيجبت كاليندر" أن الموعد الرسمي لانطلاق الأوبريت الكبير المنتظر " انت أقوي " و الذي يشارك به أهم نجوم الفن في الوطن العربي تضامنا مع الإنسانية في رسالة من مصر لدعم متضرري كورونا ولبث حاله من التكاتف للعبور من الأزمة الراهنة.
كما تم اختيار الأسماء القائمة على صناعة العمل بعناية بعناية فائقة حيث كانت البدايه مع الكاتب المبدع دكتور مدحت العدل والموهوب عمرو مصطفي الذي لم يتردد و عمل بكل حماس بمشاركة أحد أهم الموسيقين لهذا الجيل الموزع المحترف نادر حمدي؛ وكان مايسترو العمل المخرج الكبير طارق العريان الذي مازال يعمل حتي اللحظة لتقديم عمل عالمي جديد.
كانت هذه تفاصيل خبر عرض أول تاريخي من الأهرامات لأوبريت انت أقوي غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.