عرض أول تاريخي من الأهرامات لأوبريت انت أقوي غداً

نشرت الصفحة الرسمية ل"إيجبت كاليندر" أن الموعد الرسمي لانطلاق الأوبريت الكبير المنتظر " انت أقوي " و الذي يشارك به أهم نجوم الفن في الوطن العربي تضامنا مع الإنسانية في رسالة من مصر لدعم متضرري كورونا ولبث حاله من التكاتف للعبور من الأزمة الراهنة.

وسيتم بث الأوبرات على القنوات وقناة اليوتيوب غداً السبت في تمام الساعة ٧ مساء بالتزامن مع الاحتفال به والعرض الأول من منطقة الاهرامات بالجيزة، أحد أهم وأشهر الأماكن في العالم لتدل الرساله علي عظمة مصر.

وذكر بيان ل"إيجبت كالندر" أن الأوبريت يشارك به الكينج محمد منير ونجم الجيل تامر حسني والرائعة كارول سماحة والديفا سميرة سعيد وملك الإحساس وائل جسار والمبدع التونسي صابر الرباعي.

كما تم اختيار الأسماء القائمة على صناعة العمل بعناية بعناية فائقة حيث كانت البدايه مع الكاتب المبدع دكتور مدحت العدل والموهوب عمرو مصطفي الذي لم يتردد و عمل بكل حماس بمشاركة أحد أهم الموسيقين لهذا الجيل الموزع المحترف نادر حمدي؛ وكان مايسترو العمل المخرج الكبير طارق العريان الذي مازال يعمل حتي اللحظة لتقديم عمل عالمي جديد.