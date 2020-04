هذا ما قالته مايا دياب عن الجمعة العظيمة

ميرنا وليد - بيروت - لمناسبة ​الجمعة العظيمة​ لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي، والتي صادفت اليوم، أطلت الفنانة اللبنانية ​مايا دياب​، عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي، وكتبت :"اليوم علق على الخشبة، الذي علق الأرض على المياه، جمعة عظيمة مباركة للذين يتبعون التقويم الشرقي".

وكانت أحيت مايا حفلاً غنائياً مساء أمس الخميس عبر قناتها الخاصة على "يوتيوب"، وقدمت عددا كبيرا من اغنياتها بطريقة مبتكرة وبتوزيع جديد، رافقتها فرقة موسيقية، كلّ من منزله وعلى آلته الخاصة.

ولأول مرة غنت مايا أغنية "Some One Like You" للفنانة العالمية أديل مع أغنيتها "بعدو". بالاضافة الى اغنيات عديدة مثل "أنا أنا" "يصفوا حكي" وغيرهما.