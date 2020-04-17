بالصورة- محمد رمضان يقبل حنين

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان المصري ​محمد رمضان​، صورة جديدة على صفحته على موقع التواصل الإجتماعي، يظهر فيها يقبل إبنته الكبرى حنين على خدها، وبدا الإثنان جالسين على الشرفة، وأمامهما صحن كبير من الفاكهة المنوعة، وعلق رمضان على الصورة، قائلاً :"ربنا يحفظ بناتنا جميعاً".

متابعو الفنان محمد رمضان أعجبوا كثيراً بهذه الصورة الجديدة، وتركوا له في خانة التعليقات الكثير من القلوب الحمر والورود، بالإضافة إلى كتابتهم العبارات الجميلة التي تصف محبتهم الكبيرة له، وتمنى متابعو الفنان محمد رمضان من الله أن يحفظه وإبنته.

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