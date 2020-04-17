بالفيديو- حكيم يتحدى فيروس كورونا وهكذا أطل على محبيه

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان المصري حكيم، فيديو جديد عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي، ظهر فيه من داخل منزله واضعاً كمامة على وجهه، ونظارات شمسية على عينيه.

وعلق حكيم على الفيديو، وقال :"انا قلت اتمشى فى البيت واغير جو .. عاملين ايه وحشتوني"، في إشارة منه إلى أنه ملتزم بالحجر المنزلي للحد من إنتشار ​فيروس كورونا​.

وإنهالت التعليقات على الفيديو من متابعي حكيم، والذين أثنوا على طرافته، وتمنوا له أجمل الأمنيات، ومنهم من طالبه بالغناء مباشرة، وكثيرون من متابعيه عبروا عن إشتياقهم له.

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