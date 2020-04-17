بالصورة- هيفا وهبي تطلق تحدّياً جديداً مع كبار السنّ

ميرنا وليد - بيروت - أطلقت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي تحدّيا جديداً عبر حساباتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، يتضمن رسالة إنسانية عن أهميّة ممارسة الرياضة مع كبار السنّ خلال الحجر المنزلي.

وبادرت هيفا وهبي إلى تشجيع متابعيها على المشاركة في هذا التحدي مع أحد أفراد عائلاتهم.

وطرحت هيفا سؤالاً على متابعيها: "هل تعيش مع جدّك أو جدّتك؟"، وأضافت"ساعدهم على الحركة عبر ممارسة الرياضة معاً".

خصوصا أن التمارين الرياضيّة تساعد كبار السن على تقوية مناعتهم والتغلب على الأمراض وضرورية جداً خلال فترة تفشي وباء كورونا.

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