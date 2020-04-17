نانسي عجرم تغني تتر «سكر زيادة»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتهت الفنانة والمطربة اللبنانية نانسي عجرم، من تسجيل أغنيتها الجديدة وهي تتر مسلسل “سكر زيادة” المقرر عرضه في شهر رمضان القادم 2020.

تتر المسلسل من من كلمات الشاعر خالد تاج الدين، الحان وليد سعد وتوزيع احمد ابراهيم وقامت نانسي، بتسجيل التتر داخل استديوهات هادي شرارة في بيروت.

مسلسل “سكر زيادة” يجمع النجمتين نادية الجندى ونبيلة عبيد للمرة الأولى، ويعد من أضخم الإنتاجات هذا العام، وقد تم شراء حقوق الفورمات من ديزني العالمية عن مسلسل “Golden Girls”.

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ويقف على إنتاجه المنتج صادق الصباح، وكتب له السيناريو والحوار أمين جمال وورشته، ويخرجه وائل إحسان ويضم قائمة كبيرة من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف خلال الحلقات.

وعلى جانب أخر، حرصت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، مؤخرا، على الاحتفال بعيد القيامة المجيد، وأحد السعف، وسط عائلتها وذلك رغم أجواء الحظر المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا.

ونشرت نانسي عجرم، صور الاحتفال عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، وشارك معهم زوجها الطبيب فادي الهاشم، وظهروا وهم ممسكين بالشموع ضمن مراسم الاحتفال بأحد الشعانين وعلقت عليها قائلة: “شعنينة مباركة”.