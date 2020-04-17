ياسمين صبري ورجل الأعمال أحمد أبوهشيمة يحتفلان بعقد القران.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة المصرية ياسمين صبري بعقد قرانها إلى رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، الجمعة 17 إبريل.

الحفل أقيم فى أجواء عائلية بسيطة، بحضور أفراد الأسرتين فقط، نظرا للإجراءات الاحترازية المتبعة للحدمن انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

ياسمين تألقت خلال الحفل بفستان أبيض رقيق مع حذاء بنفس اللون، وتزينت بمجوهرات من الألماس، ووضعت مكياجا بسيطا، وتركت شعرها منسدلا.

العروسان أصدرا بيان، قالا فيه: “تقديرا لمحبة الناس ومن يهتمون لأمرنا، يسعدنا أن نعلن عن عقد قراننا وسط أجواء عائلية، وسط تلك الأجواء سعينا إلى تكليل ارتباطنا الذى أعلناه لكم خلال الشهر الماضى بعقد القران، بالتزام كامل من جانبنا بكل التدابير والإرشادات الصحية، وتأكيد لأن الحياة يمكن أن تستمر ولا نفقد فرص السعادة، إذا راعينا الضوابط وما يوجه به المختصون”.

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وأضافا: “إذ نشارككم فرحتنا الشخصية، ونتطلع إلى دعواتكم وأمنياتكم الطيبة، فإننا نتمنى للجميع فى مصر والعالم السلامة والفرحة والحياة الهانئة المطمئنة، نشكر أهلنا وأصدقاءنا الذين كانوا إلى جانبنا، والذين تفهموا الظروف التى اضطرتنا إلى اختصار الاحتفال حرصا على سلامة الجميع، ونتطلع لأن نحتفل مع الجميع مرة ثانية بعدما تنتهى الأزمة ويكتب الله العافية لبلدنا والعالم”.

وكان رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، طليق الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، قد أعلن مؤخرا ارتباطه الرسمي بالفنانة ياسمين صبري، وصرح إن ارتباطه بياسمين تم على المستوى العائلي.

وكشف الإعلامي عمرو أديب تفاصيل أكثر عن قصة حب ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة، حيث قال: “أبو هشيمة وياسمين صبري تعرفوا على بعض من 3 أشهر فقط، بصدفة لا يمكن أن تتكرر”.

وأضاف، في برنامجه “الحكاية” على قناة MBC مصر: “الخطوبة تمت، ومن المقرر أن عقد القران سيقام بعد 3 أو 4 أشهر من الآن”، مؤكدا أن أحمد أبو هشيمة منبهر جدا بياسمين صبري، وأنه سعيد بعلاقته بها.