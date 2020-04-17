القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حالة من الجدل أثارها الحرس الثوري الإيراني بعدما أعلن عن اختراع قال إنه "أول منظومة لتشخيص فيروس كورونا في العالم"، زاعما أنه يستطيع الكشف عن الإصابات بفيروس كورونا المستجد "على بعد 100 متر". مسؤولة إيرانية: طهران تدفن 100 من ضحايا كورونا يوميا سنوات الفساد الكبير في إيران.. تحذيرات من تبديد طهران "قرض كورونا"

وقالت وكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية إن الجهاز أو المنظومة الجديدة أُطلق عليها اسم "مُستعان"، وأنها لم تحصل بعد على تراخيص من وزارة الصحة الإيرانية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جهاز الحرس الثوري يكشف عن "كورونا" أم فشل النظام؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.