إبراهيم.. سائق تاكسي من مدريد في خدمة الإنسانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - من دون خوف أو كلل.. يخرج إبراهيم من منزله في العاصمة الإسبانية مدريد محملا بآمال كثيرة، عسى أن تمضي أزمة كورونا في أقرب وقت. مسلمو فرنسا يواجهون أزمة في دفن ضحايا كورونا بـ"أذان الجوق".. الجامع الأموي يتحدى كورونا

بضعة أشهر كانت كفيلة لتضع دول العالم أمام امتحان عسير، امتحان يدفع تكلفته مَن توقف عمله وأغلق باب منزله ولم يعد له معيل. إبراهيم سمع النداء ولباه، وهب بمعية شباب من مدريد لمساعدة أسر لم تستطع تلبية حاجياتها الأساسية، ولإيصال المؤونة إلى كبار السن خوفا من أن يقعوا ضحية لفيروس كورونا.‎

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