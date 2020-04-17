مرحلة ما بعد العزل المنزلي.. 4 محظورات يجب تجنبها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - إتمام السيطرة على انتشار فيروس كورونا COVID-19 وابتكار المصل المضاد للفيروس وانتهاء العزل المنزلي الشامل المفروض داخل معظم دول العالم لا يعني على الإطلاق أن الخطر قد انتهى، فلا يزال أمام المنظمات الطبية العالمية الكثير من الأمور لاكتشافها.

أبرز تلك الأمور أمام المنظمات الصحية تحليل ومعرفة السلوك طويل المدى لسلالة فيروس كورونا COVID-19، ومدى قدرته على المراوغة والعودة لفرض سيطرته على البشرية من جديد.

في التقرير التالي وحسب موقع cnet.com نستعرض أهم الأمور التي يجب المحافظة على تطبيقها بشكل صارم، حتى مع انتهاء العزل المنزلي الشامل.

4 أشياء لا تفعلها بعد انتهاء الحجر الصحي

1- الابتعاد عن التجمعات والزحام





ترى ديبورا بيركس، المسؤولة عن ملف فيروس كورونا COVID-19 داخل البيت الأبيض، أنه حتى مع السيطرة على انتشار الوباء فيروس تبقى قدرته الهائلة على الانتشار والعدوى واحتمالية ظهور أعراضه على المصابين لفترة 14 يوما أكثر ما يثير الرعب بشأن تلك السلالة من الفيروسات.

وقالت إنه مع انتهاء العزل المنزلي الشامل ورغبة البشر في التجمع والالتقاء مع المقربين فإن ارتفاع فرص الإصابة سوف تبقى واردة ومرتفعة.

وأوضحت "بيركس" أن التأني قدر الإمكان في الاختلاط مع الآخرين والوجود داخل الأماكن المزدحمة كالمقاهي والمطاعم والمجمعات التجارية أحد التحديات التي ستواجه البشر بعد الانتهاء من كابوس فيروس كورونا المستجد COVID-19.

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2- المداومة على غسل اليدين





الاستمرار في اتباع قواعد النظافة الشخصية، والتي من بينها المداومة على الغسيل المستمر لليدين، من الصفات التي لا يجب أن يتخلى عنها البشر حتى بعد إنتاج اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد COVID-19، فالأيدي النظيفة هي خط الدفاع الأول والمانع لإعادة اكتظاظ المستشفيات من جديد بالمرضى بشكل عام والمصابين بفيروس كورونا COVID-19 بشكل خاص.

3- الابتعاد عن الأشخاص المُهدَّدين





من أخطر ما ينتجه انتهاء إجراءات العزل المنزلي الشامل هو عدم المحافظة على المسافة الآمنة بين الأشخاص وامتلاك الوعي الكافي لتأجيل الالتقاء مع الأشخاص الأكثر تهديدا لالتقاط فيروس كورونا المستجد COVID-19، مثل كبار السن والأشخاص الذين يعانون من المشاكل والأمراض الصحية المزمنة، بالإضافة إلى ممن يعاني من مشاكل صحية ناتجة عن ضغط جهاز المناعة.

4- السفر والتنقل





بدأ كثيرون بالفعل بالتخطيط لإجازات طويلة المدى بمجرد رفع قيود العزل المنزلي الشامل والسفر إلى الأماكن السياحية العالمية، خصوصا مع انخفاض أسعار الفنادق وتذاكر الطيران.

ولكن قد لا تبدو الأمور بتلك الصورة الوردية حتى بعد انتهاء العزل المنزلي بسبب التأثير السلبي الكبير والرئيسي الذي أسهمت به حركة الملاحة الدولية في الانتشار السريع لوباء فيروس كورونا المستجد COVID-19، فالأمر لا يحتاج سوى للتعرض إلى السعال والرذاذ من شخص مصاب ليُفتح باب انتشار الفيروس من جديد.