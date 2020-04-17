“كانت باينة” لـ كنزة مرسلي تواصل حصد النجاح بالأرقام

بعد أقل من ثلاثة أسابيع على طرح شركة الإنتاج “لايف ستايلز ستوديوز” فيديو كليب أغنية النجمة الجزائرية كنزة مرسلي “كانت باينة” على قناتها الرسمية عبر موقع يوتيوب، تخطى الكليب حاجز السبعة ملايين مشاهدة في هذه الفترة الزمنية القصيرة.

الأغنية درامية وهادئة، وهي باللهجة الجزائرية كلمات وألحان ربيع كاسطور، توزيع: ياسين موزارت، ميكس وماستورينغ عبد الله مسوس وتسجيل استديو اكابيللا. الكليب حمل توقيع المخرج اللبناني عادل سرحان الذي صوّر العمل في لبنان وتضمنت فكرته رسالة اجتماعية مهمة من خلال تسليط الضوء حول قلة الاهتمام الذي تعانيه المرأة وانتفاضتها على هذا الواقع.

نذكر أن موقع “الخليج 365” كان قد كشف بشكل حصري عن تعاون خامس سيجمع شركة “لايف ستايلز ستوديوز”، والنجمة الجزائرية كنزة مرسلي. وان صاحب الشركة رجل الأعمال السعودي فهد الزاهد، قدّم أغنية خامسة للفنانة كنزة مرسلي، وذلد بعد قصة نجاح كبيرة بينهما تجسدت بسلسلة من الأغنيات المصورة على طريقة الفيديو كليب وهي:

“ملكة سبأ”، تم اطلاقه في يناير 2018، حقق أكثر من أربعة ملايين مشاهدة، اخراج فادي حداد.

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“قتّال”، تم اطلاقه في فبراير 2019، حقق اكثر من ثمانية ملايين مشاهدة، اخراج زياد خوري.

“La Casa Del Amor” تم اطلاقه في سبتمبر 2019، حقق أكثر من خمسة ملايين مشاهدة، اخراج عادل سرحان.

“كانت باينة” تم اطلاقه في يناير 2020، وحققت أكثر من 7 ملايين مشاهدة، اخراج عادل سرحان.