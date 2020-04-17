“ثقب أسود” أولى تجارب فرقة أدونيس بالفصحى

Apr 17, 2020
بعد تأجيل جولتها العربية التي كانت قد أعلنت عنها في مطلع عام ٢٠٢٠، وذلك بسبب الأزمة الصحية الراهنة، باشرت فرقة أدونيس في كتابة وتسجيل ألبومها القادم، وضمنها أغنية “ثقب أسود”، وهي أول تجربة للفرقة في اللغة العربية الفصحى.
عن الأغنية، يقول مغني الفرقة أنطوني”: “الأغنية تشبه فيلم سينمائي قصير، فيها الكثير من التقلبات والمفاجآت الموسيقية، وتروي قصة عشيقان يحاولان الهروب إلى كوكبٍ آخر مع إقتراب نهاية العالم. كتبت كلمات الأغنية في نيويورك عندما كان مرض الكورونا يبدأ بالتفشي حول العالم، فيعكس جو الأغنية كل الهواجس التساؤلات الذي كنت أعيشها مع بداية هذه الأزمة. تسجيل هذه الأغنية كان تحدي كبير بسبب الحجر المنزلي، فلجأنا إلى تسجيل مقاطعنا في المنازل، ثم قام الموزع سليمان دميان بجمعها إلى أغنية منسجمة”.
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