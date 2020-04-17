كارمن لبس تشتكي من أوضاعها المالية: بدي آكل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فاجأت الممثلة اللبنانية كارمن لبس، جمهورها بمقطع فيديو تشتكي فيه من غلاء المعيشة وصرف سعر الدولار أمام الليرة اللبنانية بحسب سعره السابق 1500 ليرة في وقت يباع الدولار لدى الصرافة بأكثر من ذلك بكثير، معتبرة أن هذه العملية هي سرقة بحق المواطن اللبناني.

ونشرت كارمن مقطع فيديو لها عبر حسابها بتويتر ووجهت حديثها لجمعية المصارف في لبنان وقالت فيه "بدي جزء من مصرياتي بدي آكل"، وحددت مبلغا حيث قالت إنها لن تأخذ أقل منه لأن سعر صرف الدولار من 2900 ليرة و3000 ليرة.

وأكدت لبس أنها تعاني من الأسعار الجنونية، مشيرة إلى أن سعر كيلو البصل وصل إلى 4 آلاف ليرة وكيلو الثوم بـ 12 ألف بعملة بلادها، مضيفة: "فيه سرقة مش طبيعية".

واستنكرت لبس عدم اهتمام المسؤولين بمعاناة شعبهم، قائلة: "لا يسأل ولا يحزنون، وأنا أريد مصرياتي سلموني بطاطا لا تسلموني شعير".

وتابعت: "رجعوا يعطون 500 دولار كل 15 يوما مصروفنا"، متسائلة "كيف هذا الحكي غير معقول"، قائلة "إنها مضطرة تحول لأختها في فرنسا مصاري".

وناشدت الممثلة اللبنانية خلال الفيديو المسؤولين والمعنيين لحلّ أزمة الدولار التي يعاني منها جميع الذين يملكون حسابات بالدولار في المصارف.

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ولاقى فيديو لبس تفاعلا واسعا بين المتابعين وجاءت أغلب التعليقات تؤيدها وتساندها في محنتها، فقال المطرب زين عمر "‏‎‎‎‎‎‎‎‎صوتك هوي صوتي بكل كلمة قلتيها هيدي الثورة يللي بتشبه أفكاري الله يحميكي صوت ‎#كارمن_لبس يمثلني، صرختك هي الحقيقة".

وأيدتها إحدى المتابعات قائلة: "‏‎‎‎‎‎‎‎‎معك حق بكل كلمة عم تقوليها، و‏‎‎‎‎‎‎‎‎ربي يفك محنتك كارمن لبس ويفك محنة الشعب اللبناني"، وتابع آخر: "أ‎‎‎‎‎‎‎‎نا عم أسحب مصاري لبناني من حسابي الدولار على 1500، بدنا نحول مصاري على دبي اجار بيت من، ما قبلوأ ولا حتى درسوا الموضوع بدك كفي أو لا؟".

ومؤخرا أعلنت لبس خروج مسلسلها "2020" من السباق الرمضاني بسبب كورونا وغردت كارمن عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات تويتر قائلة: "كتير كنت محمسة تشوفو دوري بمسلسل 2020،عقدّ ما زعلت بالأول وإنو مش رح ينعرض برمضان، عقدّ ما أنا مأكدة إنو كل تأخيرة وفيها خيرة".

وأضافت: "إن شاء الله بينعرض بعد رمضان وهيك ناس أكتر بتقدر تشوفو.. معليش، بيستاهل النطرة".

ومسلسل 2020 بطولة نادين نسيب نجيم وقصي خولي وكارمن لبس ومجموعة من الفنانين اللبنانيين والسوريين، ومن تأليف بلال شحادات ونادين جابر، وإخراج فيليب أسمر.