أمل عرفة غاضبة بسبب "حارس القدس" والمخرج يرد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعربت النجمة السورية أمل عرفة عن غضبها عندما شاهدت شارة مسلسل "حارس القدس" التي نشرها المخرج باسل الخطيب عبر حسابه على فيسبوك بصوت الفنانة ميادة بسيليس والذي تشارك به عرفة بشخصية "الطبيبة ريما" معتبرة في منشور لها عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك أنه كان من الصادم بالنسبة لها عدم ظهورها في أي لقطة ضمن الفيديو الذي نشره المخرج وعلق عليه بالقول: "شارة مسلسل (حارس القدس) غناء الرائعة ميادة بسيليس وألحان المبدع سمير كويفاتي.. قريباً في رمضان..".

أمل لم ترضَ بما حصل معتبرة إياه تقصيراً بحقها، وبجرأتها المعتادة قامت بمشاركة الفيديو المذكور عبر حسابها الشخصي وأرفقته بالتعليق التالي: "كأني كومبارس بالمسلسل!!! غريب والأغرب انو ما عندي عتب ... الاستغراب برسم الجهة المنتجة والمخرج باسل الخطيب".

واعتبرت أن وجودها في العمل لا يمكن أن يكون قابلا للنسيان في شارة العمل رافضة أن يكون التبرير بأن تركيب الشارة مؤقت، وأضافت متوجهة إلى المخرج بقولها : "هذا عكس اتفاقنا الأدبي يا أستاذ باسل الخطيب!".

ردّ المخرج باسل الخطيب

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للوقوف عند تفاصيل القصة قام "فوشيا" بالتواصل والاتصال مع المخرج باسل الخطيب الذي رفض الحديث مطولا عن الأمر معتبراً أن الموضوع حالياً لا يستحق منحه الكثير من الوقت.

وعلق بالقول: "هذا الموضوع صغير ولا أريد الحديث به الآن، سننتظر عرض المسلسل وطرح الشارة النهائية، أما ردود الفعل الانفعالية والمسبقة هذه فلا يوجد لدي وقت لها، أنا أقوم بتسليم المسلسل ووقتي لا يسمح بالتعليق على هذه الأمور، فالعمل كبير ومهم وكنت أتمنى على الصديقة أمل عرفة وهي فنانة نعتز بها أن تتريث برد فعلها وتشاهد النتيجة النهائية للمسلسل، والمشاهد التي قامت بأدائها أما محاولة التشويش على المسلسل بهذه الطريقة فهذا أمر مرفوض بالنسبة لي تماما".

رد مؤسسة الإنتاج

وبالاتصال مع مدير عام المؤسسة العامة للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني المخرج زياد جرجس الريس فقد صرح لـ "فوشيا" بأنه لم يستلم لغاية اليوم النسخة النهائية من شارة العمل، وقال: "لا تعليق لدي، الموضوع عند المخرج ونحن غداً سنستلم العمل، لا علم لدي بوجهات النظر وبما يجري، نحمل للسيدة أمل عرفة كل الاحترام والتقدير وهي تعلم ذلك لكن لنطلع على الشارة ثم نسمع ما هي نقاط الاختلاف بين أمل عرفة والمخرج إن كانت موجودة وبعدها نتحدث". مؤكداً أنه عرف بالموضوع من خلال اتصال موقع فوشيا ولم يكن لديه علم حول هذا الجدل.