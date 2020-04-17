دينا الشربيني تفقد الذاكرة في «لعبة النسيان»

تستعد النجمة دينا الشربيني للظهور في شهر رمضان القادم بمسلسل "لعبة النسيان"، والذي قاربت على إنهاء تصويره، والذي سيكون بحد أقصى في الأسبوع الأول من شهر رمضان.

وتدور قصة العمل حول شخصية "رقية" التي تتعرض لفقدان مؤقت للذاكرة عقب إنجابها طفلها "يحيى" ولا تعرف ما حدث لها ولطفلها لعدة سنوات يحدث فيها الكثير والكثير المفاجآت.

كما تدخل دينا في نوبات عصبية وحسية تجعلها تلجأ لدكتورة نفسية تجسد شخصيتها انجي المقدم، في إطار من الدراما الاجتماعية.

يُشارك في بطولة "لعبة النسيان" مع النجمة دينا الشربيني نُخبة من النجوم منهم احمد داوود، ومحمود قابيل، ورجاء الجداوي، وإنجي المُقدم، وآخرين، والمُسلسل تأليف تامر حبيب، ومن إخراج هاني خليفة.

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