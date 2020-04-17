"حبيب" يشارك فى الدورة 36 من مهرجان الفيلم الأفريقى بمونتريال‏

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن صناع الفيلم القصير "حبيب" مشاركته فى الدورة 36 من مهرجان الفيلم الأفريقى بمونتريال فى كندا، من بطولة النجم سيد رجب وسلوى محمد على، وتدور أحداث الفيلم حول حبيب، وهو حلاق فى أواخر الستينيات من عمره يعمل بصالون الحلاقة الخاص به، يكسر روتين يومه الطبيعى بمحاولة تنفيذ طلب غريب من زوجته، وخلال رحلته تظهر العديد من الصراعات النفسية التى يخوضها حبيب.



حبيب

ويتجدد الموعد مع السينما الافريقية فى المهرجان الدولى بمونتريال المدينة الكندية فى طبعته السادسة والثلاثون وذلك من تاريخ 17 الى 26 أبريل 2020 ويعتبر هذا المهرجان الأكبر فى أمريكا الشمالية حيث يتم تسليط الضوء على 100 فيلم أفريقى لتبادل الخبرات السينمائية الأفريقية الأمريكية فى مجال صناعة الفيلم.

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ونظرا للازمة الصحية التى تعيشها كندا على غرار دول العالم والذى انتشر فيها فيروس كورونا بصورة ملفتة. دفعت السلطات الكندية وخاصة تلك القائمة على فعاليات المهرجان وتنظيمه إلى إلغاء الندوة الصحفية التى كانت مقررة فى العاصمة الفرنسية باريس بتاريخ 30 مارس المنصرم. كما تم إلغاء المؤتمر الصحفى حول المهرجان التى كان سيقام فى مدينة مونتريال بتاريخ 31 مارس.