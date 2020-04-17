شكرا لقرائتكم خبر عن من السينما للإذاعة.. هنيدى وحلمى وأحمد عز فى منافسة رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض عدد من نجوم السينما تجربة الدراما الإذاعية خلال موسم دراما رمضان المقبل، ومن هؤلاء النجوم نجم الكوميديا محمد هنيدى، وسوف يذاع مسلسله على راديو 9090، ويتواجد أيضا النجمان أحمد حلمى وأحمد عز خلال الموسم أيضا، حيث سيذاع مسلسلاهما طوال الشهر الكريم علي راديو النيل (ميجا وهتس ونعم وشعبى)، ويتكتم هؤلاء النجوم على أسماء مسلسلاتهم حتى يتم الإعلان عنها خلال اليومين المقبلين.

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يذكر أن آخر مسلسلات هنيدى بالإذاعة كانت عام 2019 بمسلسل "شيف الحارة"، وكان من المفترض أن يبدأ هنيدى منتصف الشهر الماضى تصوير فيلمه السينمائى الجديد "النمس والإنس"، الذى يخرجه شريف عرفة، ويشارك فى بطولته منة شلبى إلا أن المشروع توقف مؤقتا بسبب الظروف الحالية.

أما الفنان أحمد حلمى، فكانت آخر أعماله فى الدراما الإذاعية، العام الماضى بمسلسل "وش في وش"، وشاركه البطولة داليا البحيرى وأحمد حلاوة وسلوى عثمان وليلى عز العرب، أما أحمد عز كان من المفترض أن يخوض تجربة الدراما التليفزيونية هذا العام بمسلسل "هجمة مرتدة ، لكن توقف التصوير بسبب ضيق الوقت فضلا عن أزمة فيروس كورونا.