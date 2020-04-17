شكرا لقرائتكم خبر عن هانى عادل يُبدع فى قصيدة باللغة العربية لبشارة عبد الله الخورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك المطرب بفرقة وسط البلد، الفنان هانى عادل، متابعيه عبر "إنستجرام"، بفيديو يغنى فيه إحدى الأغنيات باللغة العربية، وذلك من داخل مكان يشبه القصور القديمة والأثرية، حيث تألق هانى فى مقطع مدته دقيقة واحدة فقط، بصوت قوى، تردد صداه فى كل أنحاء المكان.

هانى عادل غنى قصيدة، "بلغوها إذا أتيتم حماها"، وهى من أشعار، بشارة عبد الله الخوري المعروف باسم الأخطل الصغير، ولقب أيضًا بـ "شاعر الحب والهوى" و"شاعر الصبا والجمال"



هانى عادل

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هاني عادل

وكان هانى عادل قد طرح دويتو جديد بعنوان "اول مرة اتقابلنا"، مع المطرب أمير عيد، على إحدى منصات الموسيقي من كلمات الشاعر حازم ويفي، وألحان وتوزيع ايمزى، وتسجيل ومكساج وماسترجورج يعقوب.

ويشارك هانى فى بطولة مسلسل "لما كنا صغيرين" من بطولة ريهام حجاج، المقررعرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى وأحمد عبد العاطى، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد على، حيث بدأ تصوير مشاهده في إحدى الفيلات بمنطقة مصر الجديدة.

ويشارك فى بطولة مسلسل "لما كنا صغيرين"، مجموعة كبيرة من الفنانين منهم خالد النبوى، ومحمود حميدة، وأشرف زكى، ونسرين أمين، وكريم قاسم، ونبيل عيسى، ومحمود حجازى.