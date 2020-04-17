لهذا السبب طلبت حياة الفهد تغيير اسمها من " ام شاوول" إلى "إم هارون" في مسلسلها الجديد

يعتبر مسلسل " ام هارون" بطولة حياة الفهد من أكثر المسلسلات التي تحظى باهتمام جماهيري ودعاية مسبقة.



وتؤدي حياة الفهد دور امرأة يهودية تُدعى “أم شاؤول”، ولكن وسائل إعلام أكدت أن الفنانة لم يُعجبها الاسم، فطلبت من المخرج والمؤلف على تغيير الحقبة الزمنية واسم الشخصية الرئيسة، فتم التجاوب مع مطالبها وتغير اسم العمل ليصبح ” أم هارون”.



وتدور أحداث المسلسل حول امرأة يهودية عاشت في إحدى دول الخليج خلال فترة زمنية محددة، ويتجه العمل إلى الفانتازيا في قالب يستوعب الأحداث دون التقيد بالزمان أو المكان.

Advertisements



ويضم العمل في بطولته عددا من النجوم أبرزهم محمد جابر، وأحمد الجسمي، وفخرية خميس، وسعاد علي، وعبدالمحسن النمر، وفاطمة الصفي، ومحمد العلوي، وفؤاد علي، وروان الصايغ، وفرح الصراف، وآلاء الهندي، ومن تأليف علي ومحمد شمس، وإخراج محمد جمال العدل، وسيتم عرض المسلسل في الموسم الرمضاني المقبل.

إقرئي ايضًا:

مقالب ومهمّات غريبة يَطلب محمد ثروت من الناس تأديتها في "مَحدّش فاهم حاجة" على MBC1 في رمضان

حكايات مُلهِمة لشخصياتٍ مؤثّرة في برنامج "اللقاء" مع مفيد النويصر على MBC1 في رمضان