في أول تعليق لها على خروج مسلسلها " عشرين عشرين" من المنافسة في شهر رمضان، شكرت الممثلة نادين نجيم كل المحبين، مؤكدة أنها لا تزال ممتلئة بطاقات إيجابية وتشعر بالتفاؤل.

وكتبت عبر حسابها على " تويتر" "‏شكراً لمحبتكم و تعليقاتكم نعم مع الأسف العمل تأجل لبعد رمضان ولكن الحماس والطاقة الإيجابية موجودين والتفائل بالنجاح والأمل انه كل شي راجع متل الأول ان شاء الله".

وتابع "هل أزمة عل كل ورح تعدّي اهم شي سلامة الناس وصحتنا تنرجع نشتغل رح اشتقلكم كتير كتير". Advertisements

يذكر ان نادين تغيب للمرة الأولى منذ العام ٢٠١٤ حيث قدمت في رمضان تباعا " لو"، " تشيللو"، " نص يوم"، " الهيبة"، " طريق" و" خمسة ونص". إقرئي أيضًا: سيرين عبد النور تطالب الجمهور مشاركتها بآيات من القرآن والإنجيل شاهد كيف تبدلت ملامح بطلة فيلم "اللي بالي بالك" بعد تورطها في قضية مخدرات

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كانت هذه تفاصيل خبر نادين نجيم في اول تعليق لها على خروجها من المنافسة في رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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