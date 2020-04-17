شاهد خفة رقص سمية الخشاب على انغام اغنية ريهانا..

كتب امير فتحي في الجمعة 17 أبريل 2020 05:54 مساءً - شاركت الفنانة المصرية سمية الخشاب متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو رقص جديد لها. وقد ظهرت سمية الخشاب في الفيديو وهي تؤدي حركات رقص على انغام اغنية للفنانة ريهانا. واللافت ان هذه الحركات فيها خفة وسرعة متناغمة مع الايقاع الموسيقي تدل على رشاقة سمية.. وقد ارفقت ذلك بنصيحة لمتابعيها بالدوام على الحركة والرقص للحفاظ على الرشاقة.

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