عياش شارما أصلع بالعزل الصحي.. وفارون داوان يعلق «ستون كولد ستيف أوستن»

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

خلال وضعهم بالحجر الصحي الذاتي، يشارك مشاهير بوليوود الكثير من الصور ومقاطع الفيديو لما يفعلونه وسط عائلاتهم كي يستطيعوا أن يقضوا أوقاتهم.

الممثل الشاب عياش شارما الموجود حاليا في مزرعة سلمان خان في بانفيل مع زوجته اربيتا شارما شقيقة سلمان وابنهما أهيل. ويبد أن وسط الحجر قد خضع عياش لتحول ضخم. يوم الثلاثاء 14 أبريل ، شارك على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram صورة يظهر فيها وهو حليق شعر الرأس.

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وتعليقا على صورته الشخصية التي يظهر فيها وهو يتباهى بجسده واطلالته، ردا صديقه الممثل فارون داوان Varun Dhawan وشبهه بأنه يشبه مصارع WWE الشهير ستون كولد “Stone Cold”.

على صعيد العمل، سيظهر الفنان الصاعد عياش شارما، في أحدث أعماله السينمائية فيلم “كواثا” ، الذي يضم أيضًا شقيقة كاترينا كايف إيزابيل.

ويلعب شارما دور ضابط في الجيش. ليس هذا فقط ، ستتم مشاهدة شارما وهو يشارك مساحة الشاشة مع سلمان خان في الفيلم الجديد “Kabhi Eid Kabhi Dilwali”.