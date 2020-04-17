الممثل جوني ديب ينضم رسميًا الى انستغرام

أخيراً، انضم نجم هوليوود الأميركي جوني ديب الى موقع انستغرام، حيث نشر على الفور مقطع فيديو متوجهاً من خلاله إلى معجبيه.

أعلن بطل سلسلة أفلام “Pirates of The Caribbean” في أولى منشوراته مشاطرة العالم أحزانهم في مواجهتهم للعدو الخفي أي فيروس كورونا، طالباً منهم الاهتمام ببعضهم البعض والبقاء في المنزل وأن يستغلوا فترة الحجر المنزلي لإكتشاف مواهبهم حتى لا يشعرون بالملل.

كما أعلن “ديب” إصداره أغنية جديدة عمل عليها قبل عام مع ملهمه في العزف على آلة الجيتار “جيف بيك”، مستوحاة من أغنية “العزلة” للراحل جون لينون، متمنياً ان تساعدهم على إهدار الوقت كونها تفسر واقع يعيشه العالم حالياً، مؤكداً أنهم سيشعرون بالامان مرة جديدة وسيتخطون هذه الأزمة معاً.

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وفي الختام، شكر “ديب” الجمهور لدعمه له طوال السنوات الماضية وفي الفترة الأخيرة تحديداً، نظراً لما مر به من معاناة مع زوجته السابقة الممثلة آمبر هيرد في قضية الطلاق التي شغلت الرأي العام.

نذكر ان جوني ديب، كان قد قاضى مؤسسة نيوز جروب نيوزبيبرز التي تنشر صحيفة (ذا صن)، ورئيس تحريرها التنفيذي دان ووتون، بتهمة التشهير بسبب مقال كتبه ووتون عام 2018 وصف فيه ديب بأنه ”رجل يضرب زوجته”، حيث يتعين على صحيفة (ذا صن) بموجب هذه الدعوى إثبات أنها لم تقترف التشهير. وستقول ببساطة إن المقال لا ينطوي على تشهير لأنه حقيقي.

وتبادل ديب وهيرد الاتهامات بالاعتداء الجسدي خلال فترة الزواج. وكانت هيرد هي أول من تحدث عن المزاعم وكان ذلك عام 2016 وأنكرها ديب.