صادق الصباح يكشف عن حمل نانسي عجرم بطفلها الرابع.. زلة لسان؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انتشرت منذ مدة أنباء عن حمل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بطفلها الرابع، وتأتي هذه الأخبار بعد الكشف عن مفاجأة وهي غناء الفنانة لتتر مسلسل سكر زيادة من بطولة النجمات نبيلة عبيد، ونادية الجندي، وهالة فاخر.

وبالرغم من نفي بعض المصادر المقربة من الفنانة هذه الأنباء، إلا أن المنتج صادق الصباح وبطريقة غير مباشرة أعلن عن حمل عجرم من خلال حوار خاص على أحد البرامج المصرية، في حديث له عن المسلسل الذي يقوم بإنتاجه.

وقال الصباح إن عجرم لن تحل ضيفة على العمل كما كان متوقعًا، لكنها تحضر مفاجأة، وأنها قامت بتسجيل تتر المسلسل بالفعل، لكن يبدو ان الأمر صعب في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد، واستطرد أنه وبسبب احتمالية ان تكون الفنانة اللبنانية حاملا بطفلها الرابع بات الأمر شبه مستحيل.

وأثارت تصريحات الصباح حالة من الجدل والتساؤلات خاصة أنه تم نفي الخبر من قبل مقربين من الفنانة، بالمقابل من غير الممكن أن يقوم الصباح بإصدار تصريحات عن حمل عجرم دون تأكد.

وعبر جمهور الفنانة عن سعادتهم بهذا الخبر متمنين أن تمر فترة الحمل بسلامة، وأن لا تتأثر صحة عجرم وجنينها خاصة بسبب كورونا.

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فيما اعتبر البعض أن الحمل الرابع لعجرم جاء سريعًا جدًا، لا سيما أن الفنانة اللبنانية احتفلت منذ فترة ليست ببعيدة بعيد ميلاد ابنتها الصغيرة الأول، يُشار إلى أن عجرم متزوجة من طبيب الأسنان الشهير فادي الهاشم، ولها منه 3 بنات وهن إيلا، وميلا، وليا.

وعلى صعيد آخر كانت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم قد مرت في بداية العام بظرف عائلي صعب جدًا، بعد اقتحام منزلها من قبل الشاب السوري محمد الموسى والذي لقي حتفه على يد زوجها الهاشم في قضية أثارت الرأي العام، وتعرضت عجرم وزوجها لهجوم كبير معتبرين ان عملية القتل لم تتم بداعي الدفاع عن النفس، بسبب عدد الطلقات الكبير التي أطلقها القتيل الموسى، وأن هناك سرا ودوافع أخرى.

هذا وتم تأجيل محاكمة الهاشم بسبب الفيروس، لتقرر بعدها المحامية السورية رهاب البيطار المدافعة عن القتيل وعائلته الانسحاب من القضية، بعد عدد من المشاكل والتسريبات التي أضرت بالقضية بشكل كبير.