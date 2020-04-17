هيفاء وهبي حزينة بسبب "أسود فاتح".. وهكذا تصالحت مع أصالة نصري

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعربت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن أسفها الشديد لخروج مسلسل "أسود فاتح" من السباق الدرامي لهذا الموسم.

وقالت وهبي في إطلالتها أمس على قناة "إم بي سي" إنها كانت متشوّقة ومتحمسة جداً لهذا العمل، لأن محتوى العمل والفنيين بالإضافة إلى الشركة المنتجة كانوا يبشرون بنوعية عمل جميل جداً، ولكن أزمة فيروس كورونا المستجد أثرت على تصوير العمل في لبنان وتم توقيف التصوير للمحافظة على طاقم العمل، مبينة أن الشركة المنتجة استطاعت أن تأخد موافقة استثنائية لتصوير باقي المشاهد في الداخل لكن العمل يحتاج إلى نوع من الحرية تناسب السيناريو المكتوب، لذلك كان رأي المخرج إيقاف التصوير نهائياً.

بالإضافة إلى أن معظم أبطال المسلسل في مصر ومن الصعوبة قدومهم إلى لبنان بعد توقف حركة المطارات. موضحة أن إكمال التصوير أصبح صعبا ليس على الصعيد الصحي فقط وإنما أيضاً على الصعيد الفني فالسرعة في التصوير والخوف من الفيروس والإجراءات الوقائية تؤثر على العمل من الناحية الفنية.

وأضافت أنها تُفضل أن يُعرض المسلسل في رمضان أكثر من أي وقت آخر لأن المشاهدة بحسب قولها تكون عالية أكثر بالإضافة إلى أن المنافسة على صعيد المسلسلات تكون أجمل وأقوى، كما أن شركات الإنتاج على حد تعبيرها يناسبها العرض للمرة الأولى في رمضان لتحقيق أعلى نسبة من الأرباح.

أشباح أوروبا

Advertisements

وكشفت وهبي مصير فيلم "أشباح أوروبا" بعد انتشار أزمة فيروس كورونا المستجد، موضحة أنها انتهت من تصوير الفيلم منذ وقت قريب، وأنه من الممكن أن يُعرض على المنصات الإلكترونية بسبب الإجراءات الاحترازية والوقائية في الوقت الحالي، ولكنها تُفضل العرض الأول أن يكون في السينما فهي تحمل طابعا خاصا ومميزا أكثر.

وحول ما يتعلق بأغنيتها مع المطربة اللبنانية إليسا بكليب "هنغني كمان وكمان"، بينت وهبي بأنها سعيدة جداً للنجاح الذي حققته إليسا، وأن الأغنية جاءت في وقت كان فيه الجمهور بحاجة إلى الإحساس بأن المستقبل أفضل وأن غداً أجمل، معتبرة هذه الأغنية هي رسالة حب، كاشفة أن فكرة التصوير كانت عفوية وصادقة وغير مخطط لها بينها وبين إليسا، لذلك لاقت هذا النجاح الجميل بحسب وصفها.

وتحدثت وهبي كذلك عن علاقتها بالمطربة السورية أصالة نصري، مبينة أنه كان يوجد بينهما سوء تفاهم، ولكن بعد انتشار أغنيتها الجديدة، أثنت نصري على نجاح الأغنية عبر صفحتها على إنستغرام، وأوضحت بأن الخلاف الذي بينهما انتهى عندما اتصلت أصالة نصري بها منذ فترة قريبة وتصالحا ثم قالت وهبي "أنا بحترمها كفنانة وكإنسانة وكأم وكامرأة."