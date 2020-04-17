حياة الفهد تحسم الجدل حول توقف مسلسلها وترد على اتهامات التطبيع!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خرجت الفنانة الكويتية حياة الفهد عن صمتها لحسم الجدل بشأن ما يتردد عن توقف مسلسلها "أم هارون" الذي تقوم ببطولته ومن المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.

واستند من يهاجم "الفهد" ويدعي توقف مسلسلها من قبل وزارة الإعلام في الكويت إلى سبب أنه تطرق لتلميع وجود اليهود وتهاجم فيه دولا بعينها.

واستنكرت الفهد في لقاء تليفزيوني لها من يردد شائعات حول توقف المسلسل ويهاجمون التليفزيون الكويتي ووزارة الإعلام، مشيرة إلى أن العمل سيعرض على قناة mbc.

وأكدت الفهد أن المسلسل لا يحمل إساءة لأي دولة، قائلة: "راح تشوفون العمل إن شاء"، وحول اتهامات التطبيع مع إسرائيل قالت الفنانة الكويتية إن اليهود كانوا موجودين في كل مكان ولهم كتاب منزل كما أن الكويت فيها عدة ديانات ليست مذكورة في القرآن وموجودة في البلاد.

كما أكدت الفهد أن فلسطين لازالت قضية الأمة العربية الأساسية، مشيرة بقولها "لو تسامح الفلسطينيون مع الإسرائيليين لكنا نحن آخرهم".

يذكر أن العمل تم تصويره في الإمارات بشكل كامل، ويسلط المسلسل الضوء على مأساة "أم هارون" التي تؤدي دورها الفنانة حياة الفهد، وهي امرأة منبوذة اجتماعيًا بسبب ديانتها اليهودية.

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وواجه العمل الذي قام بكتابته علي شمس ومحمد شمس، ومن إخراج محمد جمال العدل، حالة رفض كبيرة بين عدد من رواد مواقع التواصل بعدة دول عربية مثل الكويت وفلسطين والأردن.

ولاقى صناع مسلسل "أم هارون" اتهامات بالتطبيع مع إسرائيل، حيث إن أحداث المسلسل "تتمحور حول الدعوة إلى التعايش مع العدو الصهيوني، وذلك من خلال طرحه للقضية على أنها قضية ذات طابع ديني، حيث يتم فيه تمييع الصراع مع العدو.

على الجانب الآخر، لاقت حياة الفهد هجوما واسعا في الآونة الأخيرة وأشعلت حالة غضب عارمة بين الممثلين والمواطنين في مصر والدول العربية حين طالبت بترحيل الوافدين المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" من الكويت واتهامها بالعنصرية، قبل أن تتراجع وتقول إن تصريحاتها فُهمت بشكل خاطئ.