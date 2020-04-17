شهيرة سعودية تثير السخرية لاستيائها من المغازلة المستمرة لـ"يدها"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فتحت إحدى مشاهير موقع التواصل الاجتماعي على "سناب شات"، أبواب السخرية عليها، حتى أن بعض رواد السوشال ميديا حوّل قصتها إلى "كوميكس" يتم تداوله من أجل إثارة الكوميديا والضحك، وذلك بعد إعلانها على حسابها بأنها قررت ارتداء قفاز في يديها بسبب كثرة رسائل المعجبين بيدها، ورسائل الغزل التي تصلها يوميًا وتمدح جمال يدها، ما سبّب لها مشكلة أسرية.

البداية، كانت بنشر إحدى شهيرات موقع "سناب شات" وتدعى "المها" سعودية الجنسية، صورة ليدها وهي ترتدي قفازا أسود، وأرفقته بتعليق قائلة: "القرار كان أغطي يدي مرة كان يتعبني المدح ليدي.. وكيف عنايتي فيها؟ والمدح المهول اللي ما ينتهي.. وهالشيء كان يتعبني بذات عندي الجنس الأخر يتاعب وهذا الشيء متعب بحد ذاته".

وتابعت المها: "كنت أقدر أكون مرتاحة 100% مع اللي في حياتي.. مية هوشة باليوم بعد ما تنشاف محادثة فيها مدح وغزل على يدي شيء متعب جدا".

وتداولت "صفحة المشاهير" على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" منشور "المها"، وتفاعل رواد التواصل الاجتماعي معه بسخرية شديدة، وعلّق أحدهم قائلاً: "أصلا أنا تعبانة من كوكب الأرض.. وقفوه خلوني أروح المريخ أشوف الجو هناك وأناديكم إذا كان الوضع تمام".

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وقال آخر: "اللي اللعن من كذا إذ مدحت شخص مجاملة على شيء ما يستاهل المدح وقال قل ما شاء الله"، و"يا رب كملنا بعقلنا لحين تقوم القيامة لأن الوضع خرج عن السيطرة".

وعلّق آخرون: "كنا مرتاحين قبل سناب وتيك توك نحسب المجانين في مستشفيات الصحة النفسية أثرهم بيننا"، و"صدق إش صاير بالناس هالسنة"، و"أصلا لو زوجها ما هو .. ما كان سمح لها بهالسوالف في السناب وينها شخصيته"، و"ماله داعي تطلع يدها اللي تخاف عليها تبوسها وتخشها وراها"، و"2020 كل ما قلنا هانت جد علم جديد"، و"يا ربي هذا اللي أشوفه صج ولا جرافيكس"، والثقة اللي ما حد يتمناها"، واتفق معها أحدهم قائلاً: "ما ألومها بصراحة .. للأسف المرضى كثير .. عادي من يدها يحبها ويتغزل فيها ويضايقها".