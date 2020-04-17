بوستر جديد لبرنامج رامز جلال على MBC مصر

كشفت قناة MBC مصر عن البوستر الدعائي الرسمي لبرنامج المقالب الجديد رامز مجنون رسمي والذي يقدمه النجم رامز جلال خلال موسم شهر رمضان المقبل.

وظهر رامز جلال خلال البوستر وهو ممسكًا بفانوس رمضان وأمامه هيكل عظمي للمومياء، ولم يكشف البوستر عن طبيعة المقلب.

ومن المقرر أن يستضيف رامز جلال خلال حلقات البرنامج مجموعة من النجوم الكبار على مستوى الفن والرياضة في مصر والوطن العربي، حيث ضمت الحلقات كلا من الفنانة ياسمين صبري، وأمينة خليل، وياسمين رئيس، وأروى جودة، ومحيي إسماعيل، وعلي معلول، وسيد عبد الحفيظ، وطارق حامد، وأشرف بن شرقي، ومنة عرفة" وغيرهم.

ويظهر رامز خلال هذا العام من خلال برنامج جديد يعتمد في الأساس على وضع المتسابق على "كرسي الاعتراف" التي يتم خداع الضيف بها، وتبدأ المذيعة أروى التي ستكون الطعم بالنسبة لرامز، بتوجيه الأسئلة للضيف لبعض الوقت، وفي الفقرة المنتظرة يتم سؤال الضيف عن رأيه في صور لثلاث شخصيات، الثالثة ستكون لرامز جلال الذي يخرج منها ويفاجيء الضيف.

وتقوم فكرة البرنامج على استضافة رامز للضيف على كرسي الاعتراف حيث يعتمد رامز هذا العام على الفنانة والمذيعة أروى التي ستدعو الضيوف لإجراء برنامج حواري معها داخل استوديو مجهز بعدد من المقالب.

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بداية المقلب يتم وضع المتسابق على "كرسي الاعتراف" التي يتم خداع الضيف بها وتبدأ أروى في توجيه الأسئلة له لبعض الوقت وفي الفقرة المنتظرة يتم سؤال الضيف عن رأيه في صور لثلاث شخصيات الثالثة ستكون لرامز جلال الذي يخرج منها ويفاجيء الضيف.

ويستمر اللقاء وخلاله يبدأ رامز في صناعة المقالب بشكل متوالي حتى نهاية الحلقة، ويغادر الضيف الاستوديو ليفاجأه بمقلب جديد، ويستخدم مجموعة من المقالب الموجودة في "الملاهي" ويصل الأمر لذروته مع استخدامه لحيوانات مخيفة.

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