«شارع أيامي» لـ حسن شاكوش في «البرنس» تتخطى 5 ملايين مشاهدة

حققت أغنية "شارع أيامي" للمطرب الشعبي حسن شاكوش، نسبة مشاهدة كبيرة وهي أحد الأغنيات الدعائية لمسلسل "البرنس" والذي يخوض به الفنان محمد رمضان، ماراثون دراما رمضان 2020.

وتخطت الأغنية 5 ملايين مشاهدة منذ طرحها يوم 30 مارس الماضي عبر الصفحة الرسمية لقناة الفنان محمد رمضان على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

أغنية "شارع أيامي" تعتبر العمل الدعائي الأول لمسلسل "البرنس"، المنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل، من كلمات كارم شفيق، وألحان تامر حجاج وتوزيع إسلام شيبسي، وهندسة صوتية محمد جودة.

وتدور أحداث المسلسل في إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس"، حيث رضوان البرنس الذي يتشارك في العديد من العلاقات الأسرية الاجتماعية بينه وبين عائلته، وذلك بعد وفاة والديه، ويجد نفسه يتولي مسئولية الجميع.

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المسلسل بطولة محمد رمضان، صفاء الطوخي، أحمد داش، عبدالرحمن أبوزهرة، ريم سامي، أحمد زاهر، دنيا عبدالعزيز، نجلاء بدر، روجينا، إدوارد، تأليف وإخراج محمد سامي.

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