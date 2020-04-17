مصطفى حجاج يغنى تتر «خيانة عهد» لـ يسرا

القاهرة – لايف ستايل
أكد المنتج مدحت العدل، أنه وقع الاختيار على المطرب مصطفى حجاج ليقدم أغنية التتر الخاص بمسلسل النجمة يسرا "خيانة عهد"، والذي سيتم عرضه في شهر رمضان المقبل.
وقال العدل في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن الأغنية ستكون مؤثرة وتتماشى مع طبيعة المسلسل الرمضاني الذي يتناول قضايا اجتماعية مهمة.
وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي، حول شخصية امرأة تعاني من العديد من العواقب التي تدخلها في مشكلات كبيرة يتم حلها خلال الحلقات الأخيرة.
المسلسل من بطولة يسرا، وحلا شيحة، وبيومي فؤاد، خالد سرحان، ومن تأليف أحمد عادل وأمين جمال، وإخراج سامح عبدالعزيز.
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