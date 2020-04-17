عمرو دياب يشوق جمهوره ببرومو أغنية جديدة

طرحت شركة ناي المنتجة لأعمال الهضبة عمرو دياب، برومو أغنية جديدة، مقرر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة، لتشويق لجمهور "الهضبة"، لكن لم تعلن الشركة عن موعد طرحها.كان "الهضبة" قد طرح مؤخرًا ألبوم "سهران"، وشارك فيه رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، بـ3 أغنيات، من ألحان عمرو مصطفى، ويتضمن الألبوم أيضًا 5 أغنيات، تأليف الشاعر تامر حسين، كما يشارك في كتابة الأغاني أيمن بهجت قمر، صابر كمال، بهاء الدين محمد، خالد تاج الدين، ومن الملحنين محمد يحيى، شادي بدر، محمد رحيم، وعزيز الشافعي.

وعلى مستوى التوزيع، شارك في الألبوم كل من نادر حمدي، أسامة الهندي، طارق مدكور، رامي سمير، كما يتعاون عمرو دياب للمرة الأولى، مع الشاعر شادي نور، والملحن بلال سرور.

من جهة أخرى، يستعد الهضبة لتسجيل دعاء ديني تعرضه إحدى القنوات الفضائية الخاصة عقب أذان المغرب في رمضان المقبل بعد أن تم الاتفاق بينه وبين إدارة القناة على تقديم ٣ أدعية خلال الشهر الكريم.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

وائل جسار يدّعي مشاركة عمرو دياب في أغنية

عمرو دياب يعلن عن أحدث أغنياته مصحوبا بتعليق "قريبا"