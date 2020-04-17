أحمد عز يخوض السباق الرمضانى بـ«بليز يا إنجليز»

القاهرة – لايف ستايل
يخوض الفنان أحمد عز السباق الرمضاني المقبل بالمسلسل الإذاعي "بليز يا إنجليز" والذي يخرجه المخرج على مصيلحي، ومن المقرر إذاعته عبر إحدى القنوات الإذاعية في رمضان.
وعلم أن المسلسل ينتمى إلى نوعية المسلسلات الإذاعية الكوميدية، ولكن فى إطار الإثارة والتشويق، وتدور أحداثه في فترة زمنية قديمة، وتحديدًا في فترة الاحتلال الإنجليزي.
وبدأ صناع العمل الإذاعي تسجيله خلال الأيام الماضية وانتهو من تسجيل الحلقات الأولى بالفعل، ويشارك بجانب الفنان أحمد عز نخبة من الفنانين المقرر الإفصاح عنهم خلال الفترة المقبلة.
وكان من المقرر أن يخوض الفنان أحمد عز السباق الرمضانى بمسلسل "هجمة مرتدة"، ولكنه خرج رسميًا خلال الفترة الماضية، نظرًا لضيق الوقت وتوقف التصوير بسبب فيروس كورونا المستجد.
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