هيفاء وهبي تغني أغنية إليسا بصوتها وتكشف سبب مشاركتها بها

كشفت الفنانة هيفاء وهبي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج mbc Trending، عن سبب مشاركتها في كليب "هنغني كمان وكمان" مع الفنانة إليسا.

وقالت هيفاء وهبي إنها لم تستطع أن ترفض طلب إليسا، نظرا لصلة الصداقة القوية التي تجمعهما، مشيرة إلى أن الأغنية طرحت في وقت مناسب جدا، لأن الناس يحتاجون في الوقت الحالي إلى ما يبعث الأمل والطاقة الإيجابية في نفوسهم.

وتابعت: "إليسا ارسلت لها مع صديقهما المشترك بسام فتوح فأبدت موافقتها، ثم اتصلت بها مع المخرج إيلي رزق الله، وفي اليوم التالي تم تصوير الكليب".

كليب "هنغني كمان وكمان" من إخراج إيلي رزق الله، ومن كلمات شادي نور، وألحان محمد يحيى، وتوزيع إلهامي دهيمة.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

تعرف على حقيقة حفل هفياء وهبي المزعوم من داخل منزلها

تعرف على مفاجأة هيفاء وهبي لجمهورها