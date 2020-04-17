تعرف علي مسلسلات قنوات سي بي سي في رمضان

أعلنت قناة سي بي سي عن قائمة المسلسلات التي ستقوم بعرضها خلال شهر رمضان 2020، حيث تعرض القناة 5 أعمال درامية مصرية يقوم ببطولتها عدد كبير من نجوم الفن في مصر، ونتعرف خلال التقرير التالي علي هذه المسلسلات وكل صناعها وكذلك أحداثها.

خيانة عهد

ﺇﺧﺮاﺝ: سامح عبدالعزيز.

ﺗﺄﻟﻴﻒ: أحمد عادل سلطان، أمين جمال.

إنتاج : الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة العدل جروب.

بطولة : يسرا، محمد رياض، صبري فواز، بيومي فؤاد، هنادي مهنى، عبير صبري، حلا شيحة، خالد سرحان، سلوى عثمان، جومانا مراد، خالد أنور، رمزي العدل.

ملخص المسلسل:

تدور الأحداث حول المشاكل والتفكك الأسري الذي يتسبب في هروب أحد أفراد العائلة للخروج من تلك المشاكل عن طريق الإدمان، وتتوالى الأحداث فى

إطار درامى.

رجالة البيت

إخراج: أحمد الجندي.

ﺗﺄﻟﻴﻒ: أيمن وتار.

إنتاج : شركة سينرجي.

بطولة : أحمد فهمي، أكرم حسني، بيومي فؤاد، دينا محسن (ويزو)، لطفي لبيب، محمد جمعة، عارفة عبدالرسول.

ملخص المسلسل:

ينتقل كلا من تيمون وبومبا للإقامة في منزل جدهما، وهناك يفاجآن بأن عليهما تحمل المسئولية كاملة، والتكاتف مع بقية أفراد الأسرة من أجل الوقوف بوجه مالك البيت الذي يقطنه جدهما والذي يحاول أخذه منه لبناء برج سكني.

فرصة تانية

إخراج: مرقس عادل.

تأليف: مصطفى جمال هاشم، محمد سيد بشير.

إنتاج : شركة سينرجي.

بطولة : ياسمين صبري، محمود البزاوي، أحمد مجدي، هبة مجدي، إدوارد، هبة عبدالغني،

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سارة الشامي، كريم عبدالخالق، نهال عنبر، شادي جمال هاشم، غفران محمد، أحمد النجار، عصام السقا.

ملخص المسلسل:

تدور الأحداث حول المهندسة ملك، والتي تمر بالعديد من العلاقات والتجارب العاطفية وتفشل بسبب حبها للعمل، ولكن سرعان ما تجد نفسها لقمة في أيدي الطامعين.

ليالينا 80

إخراج: أحمد صالح.

تأليف: أحمد عبد الفتاح.

إنتاج : شركة سينرجي.

بطولة : غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوي، صابرين، نورهان، محمد الشقنقيري، محمد عادل، محمد علي رزق، منة عرفة، جيهان أنور، رنا رئيس، حسني شتا.

ملخص المسلسل:

تدور أحداث المسلسل من فترة الخمسينات حتى الثمانينات، حيث يدور صراع كبير بين عائلتين وتتصاعد الأحداث.

ونحب تاني ليه

إخراج: مصطفي فكري.

تأليف: عمرو محمود ياسين.

إنتاج : شركة سينرجي.

بطولة : ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، شريف منير، تارا عماد، سوسن بدر، عماد رشاد، كارولين عزمي، أمينة مغربي، ممدوح الشناوي، صبا الرافعي، علا رشدي.

ملخص المسلسل:

تدور الأحداث حول مشاكل الزواج والأسرة خلال مجموعة من الأحداث الكوميدية.

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