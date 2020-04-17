الاختيار والنهاية وعمرو دياب علي قنوات ON في رمضان

تعرض شبكة قنوات أون تي في علي شاشتها هذا العام في شهر رمضان 5 مسلسلات يتنافس خلالها عدد كبير من نجوم الفن في مصر علي تصدر نسب المشاهدة، ونتعرف خلال التقرير التالي علي هذه المسلسلات وكل صناعها وكذلك أحداثها.

الاختيار

إخراج: بيتر ميمي.

تأليف: باهر دويدار.

إنتاج : شركة سينرجي.

بطولة : أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، أحمد وفيق، محمود حافظ، ضياء عبدالخالق، رضوى جودة، أشرف مصيلحي، أحمد فؤاد سليم، محمد رجب، عمرو سعد، ناهد رشدي.

ملخص المسلسل:

يتناول المسلسل حياة الشهيد أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

النهاية

إخراج: ياسر سامي.

تأليف: عمرو سمير عاطف.

إنتاج : شركة سينرجي.

بطولة : يوسف الشريف، عمرو عبدالجليل، أحمد وفيق، محمد لطفي، ناهد السباعي، سهر الصايغ، حسام داغر، أحمد صبري غباشي، محمد العمروسي، باسل الزارو، محمد محمود عبدالعزيز، محمد خميس.

ملخص المسلسل:

في عام 2120، يحاول مهندس التصدي للتكنولوجيا التي أصابت العالم بعد مرور 50 عام من الآن، ولكن يتغير كل شيء حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

رجالة البيت

إخراج: أحمد الجندي.

ﺗﺄﻟﻴﻒ: أيمن وتار.

إنتاج : شركة سينرجي.

بطولة : أحمد فهمي، أكرم حسني، بيومي فؤاد، دينا محسن (ويزو)، لطفي لبيب، محمد جمعة، عارفة عبدالرسول.

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ملخص المسلسل:

ينتقل كلا من تيمون وبومبا للإقامة في منزل جدهما، وهناك يفاجآن بأن عليهما



تحمل المسئولية كاملة، والتكاتف مع بقية أفراد الأسرة من أجل الوقوف بوجه مالك البيت الذي يقطنه جدهما والذي يحاول أخذه منه لبناء برج سكني.

عمرو دياب

إخراج: معتز التوني.

تأليف: مصطفي عمر وفاروق هاشم.

إنتاج : شركة سينرجي.

بطولة : مصطفي خاطر، علي ربيع، محمد محمود، محسن منصور، نهال عنبر، آمال قطب، أحمد الشربيني، نزار مغربي.

ملخص المسلسل:

تدور الأحداث في إطار كوميدي، حول شابين تقع لهم العديد من المفارقات والمشاكل بسبب تراكم الديون عليهما.

فرصة تانية

إخراج: مرقس عادل.

تأليف: مصطفى جمال هاشم، محمد سيد بشير.

إنتاج : شركة سينرجي.

بطولة : ياسمين صبري، محمود البزاوي، أحمد مجدي، هبة مجدي، إدوارد، هبة عبدالغني، سارة الشامي، كريم عبدالخالق، نهال عنبر، شادي جمال هاشم، غفران محمد، أحمد النجار، عصام السقا.

ملخص المسلسل:

تدور الأحداث حول المهندسة ملك، والتي تمر بالعديد من العلاقات والتجارب العاطفية وتفشل بسبب حبها للعمل، ولكن سرعان ما تجد نفسها لقمة في أيدي الطامعين.

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