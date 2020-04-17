4 مسلسلات مصرية علي قنوات دبي في رمضان 2020

أعلنت قناة دبي عن قائمة المسلسلات التي ستقوم بعرضها خلال شهر رمضان 2020، حيث تعرض القناة 4 أعمال درامية مصرية يقوم ببطولتها عدد كبير من نجوم الفن في مصر، ونتعرف خلال التقرير التالي علي هذه المسلسلات وكل صناعها وكذلك أحداثها.

بـ 100 وش

إخراج: كاملة أبو ذكري.

تأليف: أحمد وائل وعمرو الدالى.

إنتاج : شركة العدل جروب.

بطولة : نيللي كريم، آسر ياسين، علا رشدي، مصطفي منصور، عمر الشناوي، مصطفى درويش، محمد عادل، منة سماحة، بيومي فؤاد، دنيا ماهر، إسلام إبراهيم، شريف دسوقي.

ملخص المسلسل:

تدور الأحداث من خلال شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا

أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء" كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث

خيانة عهد

ﺇﺧﺮاﺝ: سامح عبدالعزيز.

ﺗﺄﻟﻴﻒ: أحمد عادل سلطان، أمين جمال.

إنتاج : الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة العدل جروب.

بطولة : يسرا، محمد رياض، صبري فواز، بيومي فؤاد، هنادي مهنى، عبير صبري، حلا شيحة، خالد سرحان، سلوى عثمان، جومانا مراد، خالد أنور، رمزي العدل.

ملخص المسلسل:

تدور الأحداث حول المشاكل والتفكك الأسري الذي يتسبب في هروب أحد أفراد العائلة للخروج من

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تلك المشاكل عن طريق الإدمان، وتتوالى الأحداث فى إطار درامى.

رجالة البيت

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إخراج: أحمد الجندي.

ﺗﺄﻟﻴﻒ: أيمن وتار.

إنتاج : شركة سينرجي.

بطولة : أحمد فهمي، أكرم حسني، بيومي فؤاد، دينا محسن (ويزو)، لطفي لبيب، محمد جمعة، عارفة عبدالرسول.

ملخص المسلسل:

ينتقل كلا من تيمون وبومبا للإقامة في منزل جدهما، وهناك يفاجآن بأن عليهما تحمل المسئولية كاملة، والتكاتف مع بقية أفراد الأسرة من أجل الوقوف بوجه مالك البيت الذي يقطنه جدهما والذي يحاول أخذه منه لبناء برج سكني.

ونحب تاني ليه

إخراج: مصطفي فكري.

تأليف: عمرو محمود ياسين.

إنتاج : شركة سينرجي.

بطولة : ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، شريف منير، تارا عماد، سوسن بدر، عماد رشاد، كارولين عزمي، أمينة مغربي، ممدوح الشناوي، صبا الرافعي، علا رشدي.

ملخص المسلسل:

تدور الأحداث حول مشاكل الزواج والأسرة خلال مجموعة من الأحداث الكوميدية.

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