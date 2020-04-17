شكرا لقرائتكم خبر عن أبويا الروحى.. محمد رمضان مع نجيب ساويرس فى مدينة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم محمد رمضان صورة له مع رجل الأعمال نجيب ساويرس، فى مدينة الجونة، عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام"، معلقا عليها "أبى الروحى".

نجيب ساويرس ومحمد رمضان

رمضان وساويرس، كانا قد اجتمعا قبل شهر من الآن، فى إحدى المناسبات، ونشر رمضان عبر حسابه، مقطع فيديو طريف مع ساويرس وهما يرقصان على أغنية "رايحين نسهر"، وعلق رمضان قائلا: "صاحب الذهن الحاضر .. نجيب ساويرس".

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وكان رمضان قد انتهى من تصوير مسلسل "البرنس" المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج سينرجى، حيث صور المخرج محمد سامى آخر مشاهد العمل قبل 3 أيام، وهو مشهد زفاف محمد رمضان، كما صور الساعات التي سبقت الزفاف عدة مشاهد في منطقة "الكيت كات" تحديداً داخل إحدى العوامات على النيل، وجمعت المشاهد كل من محمد رمضان، أحمد زاهر، ورجينا، محمد علاء جمايكا، وآخرين.

وانتهى فريق العمل من تصوير المسلسل نهائياً بعدما استغرق التصوير 3 أشهر على أقصى تقدير، صورت من خلالها أسرة المسلسل في أماكن متفرقة فى القاهرة ومنها مدينة الإنتاج الاعلامى، وأكتوبر، وشوارع خارجية، ومصر الجديدة، بالإضافة لعدة أماكن شعبية وأخرهم الكيت كات .

ويسجل "البرنس" التعاون الثانى بين محمد سامى ومحمد رمضان فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما سوياً مسلسل "الأسطورة" عام 2016، وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً فى نسب المشاهدة، كما تعاون سامى مع رمضان فى السينما خلال فيلم "جواب اعتقال" الذى تم عرضه عام 2017، إضافة إلى تقديمه معه كليب "رايحين نسهر" الذى طرح مطلع شهر يناير.

وكان آخر مسلسلات محمد رمضان "زلزال" فى شهر رمضان الماضى، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجى، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، سامى عبد الحليم، محمود حجازى.