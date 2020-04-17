شكرا لقرائتكم خبر عن إيمى طلعت زكريا لوالدها: كل عام وقبرك نور.. رمضانك فى الجنة أجمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة الشابة إيمى طلعت زكريا رسالة لوالدها الراحل طلعت زكريا، حيث كتبت عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، تعليقا على صورته "كل عام وقبرك نور ونعم، كل عام ورحمة الرحمن تظلك.. كل عام ودعائى لك لا يفارق لسانى.. رمضانك بالجنة أجمل .. رحمك الله يا أطيب قلب.. اللهم آمين".



ايمي طلعت ذكري

وكشفت الفنانة الشابة إيمى طلعت زكريا، ابنة الفنان الراحل طلعت زكريا، أنها كانت تخاف من رؤية مشهد قبر والدها منذ الصغر، حيث نشرت ايمى، عبر حسابها على إنستجرام، صورة لـ"لافتة" موضوعة على مقبرة والدها، صحبتها بتعليق: "من أول ماكبرت وحسيت بحب وحنيه أبويا، كنت بخاف أشوف الصورة دى فى يوم من الأيام وأقول لنفسى أنا وقتها هعمل ايه، أنا ممكن أموت، بس ربنا كبير أوى وبيصبر على فراق حبايبنا، بس مش بيخلينا ننساهم".

وتابعت ايمى: "كفاية إنه كان راجل وأب عظيم، ربى انه ليس معى، ولكنه فى قلبى وفى دعائى دائما، انتقل إلى جوارك، ولكنه موجود ف كل تفاصيل حياتى، إلهى ارحم أبى بقدر ماتمنيت له البقاء".

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ورحل طلعت زكريا عن عالمنا فى شهر أكتوبر الماضى بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 59 عاما، حيث تدهورت حالته وتم نقله لإحدى مستشفيات السادس من أكتوبر، ليتوفى هناك.

واعتادت إيمى، ابنة الفنان الراحل طلعت زكريا، على التعبير عن افتقادها لوالدها بين الحين والآخر بنشر صور له على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى.

ونشرت "إيمى" على حسابها الرسمى بموقع "إنستجرام"، منذ أسابيع صورة جديدة لوالدها مع تعليق ترثيه من خلاله، ودعاء له بالرحمة والسلام على روحه

يذكر أن آخر أعمال طلعت زكريا فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" والذى تم عرضه فى السينمات فى ديسمبر 2017، وشارك فى بطولته كل من دينا وريم البارودى وأمينة ونرمين ماهروبيومى فؤاد وإخراج محمد سعيد، كما انتهى طلعت مؤخرا من تصوير فيلم جديد بعنوان "الموقف" بمشاركة منة فضالى ومحمد رضا وريكو وإخراج ممدوح زكى.