شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل فيلم "الواد وأبوه" للزعيم ومحمد إمام.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر النجم محمد إمام تأجيل فيلمه "الواد وأبوه" مع والده الزعيم عادل إمام لبعد موسم عيد الأضحى المقبل، حيث كان يحضر له منذ فترة طويلة، ويتولى إخراجه شقيقه المخرج رامى إمام ومن تأليف صلاح الجهينى، وهو من نوعية أكشن كوميدى وسيكون مختلفا بشكل كبير عن أفلامه السابقة، وكان من المفترض البدء فى تصويره الفترة الحالية لذلك ابتعد محمد إمام عن دراما رمضان هذا العام، رغم ظهوره كل عام فى شهر رمضان، ولكن بسبب أزمة كورونا، قرر صناع العمل تأجيل الفيلم.

يشار إلى أن آخر أعمال محمد إمام فيلم "لص بغداد" وحقق نجاحا كبيرا وقت عرض الفيلم، فى مصر والدول العربية، وشارك فى بطولته كل من الفنان فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود، إنتاج سينرجى فيلمز برئاسة المنتج أحمد بدوى.